La gestión logística localen alto nivel de desarrollo

El mercado logístico en Argentina es hoy de alta demanda de servicios de calidad. Pasó de una oferta muy variada, que superaba la demanda y se enfocaba en "tarifas y velocidad" a un mercado en donde se habla más de "valor y calidad". Alejandro Iglesias, Gerente Comercial de Proyectos y Nuevos Servicios del Grupo Logístico Andreani aporta una privilegiada visión al respecto.

-¿Cómo observa la realidad actual de la industria logística en Argentina?

Con nuestros recursos y realidades, la logística local ha alcanzado un desarrollo que se sujeta en tres ejes: infraestructura, tecnología y recursos humanos.

El Banco Mundial, desde 2007, realiza encuestas sobre el "Índice de desempeño logístico". En una escala de 1 a 5, siendo "5"el mayor valor, Argentina tiene 2,96 puntos para el 2016.

Desde mi percepción, al visitar operaciones de otros países, y desde la mirada de un operador como el Grupo Logístico Andreani, puedo decir que la gestión logística en nuestro país está en los niveles más altos de la región y, a su vez, no tiene mucho que envidiar a nivel mundial.

- ¿Qué cosas habría que corregir o qué medidas tomar para mejorar la competitividad y reducir los costos logísticos?

La ubicación geográfica de Argentina obviamente obliga a ser creativos y eficientes para elevar nuestra competitividad a nivel global.

La infraestructura interna, la doméstica, es un aspecto a mejorar, e integrarnos con proyectos regionales y en particular con nuestros vecinos, Uruguay, Brasil, Chile, etc. En cuanto a la tecnología, otro de los ejes del desarrollo y competitividad logística, hemos alcanzado un desarrollo enorme con impacto en la gestión de los diferentes flujos logísticos. El más visible está también ligado a la información y la conectividad permanente de las personas. Hay mucho para desarrollar en este aspecto. Por ejemplo en el Grupo Logístico Andreani, las últimas innovaciones están ligadas a este eje: no imagino futuras innovaciones logísticas sin tecnología aplicada. Nuestro Sorter de paquetería y el Towline, los cuales inauguraremos en nuestra nueva plataforma logística e industrial del partido de Tigre, Buenos Aires es puramente tecnológica, nuestro Carro Eléctrico de Distribución Urbana o CEDU, que utilizamos en peatonales, las terminales de auto rendición para transportistas, el sorter de remitos, nuestra nueva versión de WMS, nuestro sistema mobile que desarrollamos para informar antes y mejor a nuestros clientes, el desarrollo para la rendición digital de los remitos y muchos otros desarrollos y proyectos que manejamos están ligados a la tecnología aplicada para la gestión de flujos logísticos y agregar valor a las cadenas de abastecimiento.

El recurso

Finalmente, el recurso, en muchas ocasiones, más complejo de conseguir, las personas. Uno puede tener todo para enfrentar un desafío logístico, un almacén acorde, tecnología para manejarlos, elementos auxiliares que necesita, pero cuando se detiene a pensar en el liderazgo de esa operación, la cuestión se complejiza. En esa línea, desde Fundación Andreani, impulsamos distintas actividades de capacitación y formación. La más representativa es nuestro curso de posgrado, que hace tres años dictamos junto a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires y que a partir de sus 15 ediciones se ha convertido en una de las actividades de formación en logística de mayor convocatoria.

-¿Cuál es el principal beneficio que trae consigo el desarrollo de Andreani?

El mercado logístico, integrado en una visión micro por los dadores de carga, pero también por los destinatarios de la misma, demanda hoy soluciones de calidad. Nuestra herramienta Mobile es un sistema de distribución en línea, que agrega valor en la experiencia de nuestros clientes y también en la de los destinatarios, quienes siguen sus envíos en tiempo real de sus envíos. El flujo de información, tan importante como el físico, el del envío, adquiere a través de Mobile una dimensión de inmensas oportunidades.

Más allá de la información de entregado, o no entregado con el detalle del motivo, permite realizar la conformación mediante la firma en digital y la posibilidad adicional de tomar una fotografía del domicilio, como otra prueba de la visita.

Por otra parte, el destinatario de un envío recibe notificaciones que lo van informando sobre el estado del mismo. Esta característica trae enormes beneficios al mercado, que ve mejorar los índices de eficiencia y efectividad en las entregas. Se trata de la primera herramienta de este tipo a nivel nacional, siendo un desarrollo propio del Grupo Logístico Andreani.