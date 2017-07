En su libro: La Quinta Disciplina, Peter Senge dice: "el pensamiento sistémico es la quinta disciplina nos recuerda continuamente que el todo puede superar la suma de las partes... El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, es un marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio en vez de instantáneas estáticas ".

Tenemos la tendencia a ver – por ejemplo- los procesos, la logística, las empresas desde un punto de vista y tendemos a analizar las cosas por separado, cuando en realidad conforman un sistema.

A veces analizamos cada parte porque es más fácil, porque yo estoy a cargo de una parte que se convierte en mi " quinta " de responsabilidad o porque simplemente no hay una instancia de diálogo sincero ó porque no hay un líder con visión sistémica que impulse analizar el conjunto, las interrelaciones, la suma de las partes.

Muchas veces si hacemos este ejercicio y los trade off que correspondan, podríamos incluso sub optimizando las partes obtener un resultado mejor.