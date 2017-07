Grandes desafíos sobre ruedas

El ramo de automotores es, junto al de las ART, el que más primas concentra en el sector asegurador. Según estadísticas publicadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el último período del ejercicio 2016 -último dato disponible, el ramo representó un 35% del total de primas netas de anulaciones y un 44% de las emitidas por seguros de daños patrimoniales.

Referentes de la industria coinciden en que la evolución del sector asegurador tiene una correlación directa con la actividad económica y, para el ramo automotor en particular, el indicador de actividad toma forma en la evolución de los patentamientos de vehículos. Un análisis de las series históricas de PBI y producción de seguros muestra que los mismos son pro cíclicos, respondiendo esta última con un poco de retraso y un impacto más profundo que la caída o la suba de la actividad económica.

Julio César Salvioli, gerente Comercial de Seguros Rivadavia, explica que, para el ejercicio junio 2016- junio 2017, se dio una situación anómala: mientras que el escenario económico fue complejo por la inflación, el enfriamiento y la consecuente caída del consumo, el segmento automotor respondió distinto. Al cerrarse el mercado de venta a Brasil y la merma en la exportación de vehículos, las concesionarias y terminales incentivaron promociones, permitiendo que el sector automotor mantenga sus niveles de venta. Un dato no menor que contribuye a esta situación es la compra de autos como inversión. "El argentino medio, que no tiene difundida una variante de inversión más allá del dólar y se protege con esa moneda, busca medios alternativos al ver que el valor del mismo no sufre grandes fluctuaciones", sostiene Salvioli.

A grandes rasgos, la cantidad de autos patentados alcanzó su pico en 2013, con 963.598 vehículos, para luego mantenerse en un nivel que ronda los 700.000 patentamientos anuales.

Julio Gómez, jefe del Departamento de Producción de Federación Patronal, explica que, si bien para 2017 se espera una venta de entre 680.000 y 750.000 vehículos, esto no garantiza un éxito en las ventas de la compañía. Es importante entender cuál es la base de esa venta: en efectivo, por plan de ahorro o vía préstamos prendarios de instituciones financieras. La forma de comercialización que adquieren los nuevos vehículos determinará el crecimiento de algunas compañías por sobre otras. "La mayor parte de los autos se venden vía planes de financiación y nosotros trabajamos con productores de seguro casi al 100%, con lo cual hoy estamos asegurando un 6% de los cero kilómetro que se venden, cuando nuestros niveles históricos eran de entre el 7 y 8% del mercado", apunta. En general, cuando los asegurados toman un plan de ahorro están "cautivos" de la aseguradora que capitalice esta situación, aliándose con las mismas emisoras de esos planes de ahorro.

Costos inflexibles

Javier Giri, gerente de Automóviles de Mapfre, explica que "en términos de inserción de los seguros en la economía, la relación primas/PBI es cercana al 3%, correspondiendo el superávit de la actividad fundamentalmente a las ganancias financieras que permiten revertir las pérdidas técnicas producidas por agresivos descuentos en tarifa en un mercado sumamente competitivo".

El crecimiento de los últimos años se encuentra explicado en gran medida por volumen y muy poco por tarifas. Lionel Moure, socio de Deloitte y experto en el sector seguros afirma que "si bien la inflación puede tener un efecto negativo sobre los rendimientos del ramo asegurador de automóviles, la estructura de costos es muy rígida". De cada $ 100 que venden las aseguradoras, $ 66 son pérdidas por siniestros (costo siniestral, reparación del auto, robo, juicio) y $ 47, gastos dados por estructura y gastos comerciales (comisión del productor). Sumando estos números, el resultado da 13 puntos de pérdida, que luego se revierten al contar el ingreso financiero de la compañía en general. El motivo de estas pérdidas previo al ingreso financiero es, según el socio de Deloitte, multicausal.

Por un lado, hay por lo menos 100 compañías operando en autos: en un mercado atomizado, es más difícil trasladar estos costos al aumento de tarifas. Sin embargo, no son solo restricciones del mercado en términos de precios las que arrojan estos resultados, sino que también influye fuertemente el concepto de eficiencia. Gastar la mitad de prima en administrar el seguro es una ratio bastante frecuente en América latina, pero alto a nivel mundial (en un mercado desarrollado, este número asciende a 20%).

Más allá de esta problemática, la expectativa a mediano plazo en el ramo es positiva: los referentes de las aseguradoras consultadas identifican una tendencia de la población de contratar cada vez más seguros.