Fiscal pidió indagatoria de Gils Carbó por la compra irregular de un edificio

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió esta mañana que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea citada a declaración indagatoria por la compra presuntamente irregular de un edificio para el Ministerio Público, en 2013.

Fuentes judiciales informaron que Taiano consideró que se impone “la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido” en la adquisición del inmueble ubicado en la calle Perón 667 por $ 43,8 millones (unos u$s 8 millones en 2013).

El fiscal también pidió que comparezcan a declarar como imputados Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino.

El requerimiento fue presentado al juez federal Julián Ercolini, que a su vez, recibió un pedido de la defensa para que Gils Carbó sea sobreseída en la causa.

En esta causa se investiga la compra a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en la calle Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500, en el barrio de Recoleta.

En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de $ 7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado de asesor a Juan Carlos Thill, hermano del contador Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.

Esta mañana, el diputado por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, no descartó que el Gobierno destituya por decreto a la procuradora. Por su parte, Gils Carbó declaró: “Nunca he cedido a las presiones ni voy a ceder en este momento, no voy a renunciar”.