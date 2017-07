Espert: “Macri le quitó lo bizarro a la economía, pero se necesitan cambios profundos”

El economista José Luis Espert consideró hoy que el presidente Mauricio Macri “le quitó lo bizarro” que el kirchnerismo sumó a la economía, pero aclaró que sin embargo todavía se necesitan “cambios profundos” para un crecimiento sostenido.

“Estamos haciendo algo mal porque nos va mal. Macri le quitó lo bizarro a la economía que le había puesto el kirchnerismo pero sigue con costos laborales impagables para Pymes, sigue con una economía cerrada al comercio. Macri denunció que eso está mal, pero no hizo nada”, analizó.

En diálogo con Radio Guemes, señaló que “los cambios que hay que hacer para una Argentina próspera y no para un veranito es hacer cambios mucho más profundos”.

“En el corto plazo va a haber un rebote de la actividad. Argentina puede crecer en 2017, en 2018, más allá no me atrevo a opinar, no es crecimiento sostenido”, analizó.

Y remarcó: “Hay que dar vuelta la Argentina ya que no hay manera de prosperar con lo que están haciendo” e instó a llevar adelante “cambios macroeconómicos muy profundos”.

“La economía está creciendo, el año va a cerrar con un crecimiento del 3%. La economía de a poquito está arrancando, pero la gente no lo va a sentir mucho, crecer tan poco va a hacer que la gente no sienta”, analizó.

“Hasta ahora lo que esta haciendo Macri de ninguna manera es sostenible, con un déficit fiscal gigantesco y hay que hacer cambios macroeconómicos muy profundos que si devalúa no se vaya todo a la inflación”, apuntó.

Al ser consultado sobre que sugerencia le daría al Presidente, instó a “dar vuelta la Argentina, ya que no hay manera de prosperar con lo que se está haciendo”.

“Hay que ir a una economía libre, tener un Estado pagable y no que nos lleve la mitad del año trabajar para pagar impuestos”, finalizó.