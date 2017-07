Fusión de Telecom y Cablevisión crea segunda empresa por valor de mercado

La fusión entre Telecom y Cablevisión promete crear un nuevo gigante en el mercado de capitales. Según estimaciones privadas los valores de mercado de las dos empresas transformarían a la unión en la segunda empresa cotizante más importante del mercado argentino.



Un análisis de la sociedad de bolsa TPCG Group estimó que la fusión de las dos compañías crearía a un gigante con una capitalización bursátil de u$s 11.500 millones, lo que la transformaría no sólo en la empresa de telecomunicaciones más grande del país sino en la segunda más importante entre las firmas argentinas que cotizan en Bolsa.



"La nueva compañía será la proveedora de banda ancha y televisión paga más grande del mercado con un share del 56% y del 39%, respectivamente. La principal preocupación será la concentración del mercado de banda ancha. De todas maneras, se espera que el regulador apruebe la fusión, en especial con la autorización a las empresas de telecomunicaciones para entrar al mercado de televisión paga a partir de enero de 2018, en nuestra opinión. El mercado de telefonía móvil se mantendrá dividido de la misma manera entre tres jugadores (America Móvil, Telecom/Cablevisión y Telefónica", detalló el informe de TPCG.



La compañía de origen argentino con mayor capitalización bursátil es Tenaris, con más de u$s 18.2000 millones de valor de mercado, según datos de Bloomberg. La que sigue es Mercado Libre, con u$s 11.296 millones de capitalización bursátil.



Telecom y Cablevisión valen u$s 5485 millones y u$s 6400 millones según estima el informe, con lo cual quedaría ubicada segunda en el podio entre las dos recién mencionadas.



La siguiente en relevancia, siempre medido por su valor de mercado, sería YPF, con un capitalización de u$s 8631 millones.



"Nosotros cambiamos nuestra recomendación para las acciones de Telecom desde comprar a mantener, porque creemos que desde que se anunció la fusión la noticia ya se incorporó al precio", dijo Florencia Mayorga Torres, analista de TPCG.



La acción de Telecom ganó 12,31% en la Bolsa de Buenos Aires desde que se anunció la fusión, el 30 de junio último. En Wall Street, la ADR (american depositary receipt, como se llama a las acciones de empresas extranjeras que cotizan en Nueva York) de la empresa acumuló un avance de 11,64% en el mismo período.



"Lo que aconsejamos es esperar al menos al 31 de agosto, cuando es el encuentro de accionistas de las dos empresas que deberían aprobar la fusión", dijo Mayorga Torres. "Después al upside (potencial de suba) lo esperamos cuando las sinergias entre las dos compañías se materialicen, algo que como vimos en otras fusiones similares suele tardar alrededor de un año", concluyó.



La primera en reaccionar fue Fitch ratings, que comunicó que espera sea "positiva en términos crediticios, dejando de lado condiciones regulatorias de relevancia, dado el aumento en la escala operativa, una mejora en la oferta de productos dada la combinación de ambos servicios, reducciones de costos y un perfil financiero sólido, todo lo cual apuntalará la posición de la nueva entidad en el mercado y su flujo de fondos", anunció un comunicado de la empresa.



Por su parte Moodys fue más drástica. El mismo día avisó que ubicaba a la calificación de Telecom Argentina y a la de Cablevisión en revisión para una eventual suba de nota. "Estas acciones de calificación siguen al anuncio de una potencial fusión (...) que de acuerdo a las estimaciones de Moodys crearán la más grande y la única empresa integrada de telecomunicaciones de la Argentina, ofreciendo una amplia gama de servicios, al tiempo que mantiene buena liquidez", comunicó.