Fueros: Massa pide una sesión especial

El frente 1 País, que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer, anunció ayer que presentará un proyecto de ley en el Congreso para que se eliminen "los privilegios en materia penal a los legisladores" y que el Parlamento acepte en sesión especial la renuncia a los fueros de todos sus diputados de su fuerza.

Por otra parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró que los fueros parlamentarios "no pueden servir para posibles hechos de corrupción cometidos previamente" a la asunción de bancas legislativas, al tiempo que dijo que el caso por el que se pidió la detención del diputado Julio De Vido debería "llegar a juicio oral". Mientras que su ex compañero de gabinete, Alberto Fernández sostuvo: "No sé exactamente la imputación que pesa sobre él, pero lo que sé es que en principio no hay ningún argumento serio para detenerlo".