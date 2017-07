Régimen penal empresario: el Senado abre el debate y podría hacer más cambios

Mañana después del mediodía los senadores comenzarán a analizar en comisión la media sanción que dio la Cámara de Diputados al régimen penal empresario. Ese texto, cuya redacción los legisladores terminaron de pulir en sucesivos cuartos intermedios durante una insólita sesión, podría recibir más cambios que los que ya tuvo. Los senadores miran con particular desconfianza dos de las modificaciones que consiguió el massismo en Diputados y que podrían caer.



La cita para comenzar a analizar el texto está fijada para mañana a las 14 en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el peronista Pedro Guastavino. Allí los senadores fijarán el cronograma del debate y definirán si convocan a los funcionarios que participaron de la redacción original del proyecto: el ministro de Justicia, Germán Garavano; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.



La atención de los senadores está puesta en los cambios de último minuto que tuvo el proyecto durante su tratamiento en particular en la Cámara baja. Puntualmente, en el artículo 1, que amplió la responsabilidad penal de las empresas a todos los delitos tipificados en el Código Penal y no sólo a los hechos de corrupción (como preveía originalmente el proyecto del Gobierno); y el nuevo artículo 37, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.



Ese punto, pedido por el massismo y concedido por el oficialismo aun cuando varios diputados en Cambiemos lo consideran rayano con la inconstitucionalidad, se convirtió en un punto de disputa pública. Cuando la oposición se aglutinó en contra del artículo 37 original (el que, redactado por el Ejecutivo, apuntaba a habilitar una negociación administrativa con Odebrecht salteando a la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó), el interbloque oficialista presionó acusando públicamente a los opositores de, prácticamente, estar a favor de la corrupción.



Incluso, la oficialista Elisa Carrió le pidió al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que difunda a través de Facebook la votación nominal de ese punto. Las críticas opositoras no se hicieron esperar. "El Gobierno insistió en lo que yo considero una estrategia deliberada de dejarnos pegados del otro lado, como si ellos fueran los únicos que luchan contra la corrupción", denunció al respecto Margarita Stolbizer, líder del GEN y aliada electoral de Sergio Massa.



Pero ni con la presión pública el oficialismo así consiguió la aprobación de un artículo que no sólo había sido cuestionado por la oposición, de todos los bloques, sino también por los especialistas.



Para contrarrestar esa presión pública, el massismo ideó, propuso y consiguió agregar dos artículos nuevos al proyecto de ley: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el aumento de las penas para esos hechos. De ambos cambios, el primero es el que más incertidumbre genera y es el que podría terminar, incluso, cuestionado judicialmente.



Por eso, al terminar el debate en Diputados, algunos legisladores oficialistas no ocultaban sus esperanzas de que los senadores corrijan esa redacción. Algo que los integrantes de la Cámara alta comenzarán a analizar mañana mismo.