Inversiones improductivas de una década condicionarían el actual ritmo del crecimiento

Si bien se espera una recuperación de corto plazo en la actividad económica, a mediano y largo plazo la mejora se estima será gradual, porque en la década pasada se realizaron inversiones que no sirven para crecer en el nuevo modelo económico. Algunos de estos sectores son la industria electrónica de Tierra del Fuego, la compra de grupos electrógenos o el sobredimensionamiento de los supermercados.



"El gobierno anterior desalentó los sectores que más competitividad tenían, como el agro y Vaca Muerta, y alentó la producción de celulares. Tenés capital invertido improductivo, y así se empieza a discutir la capacidad ociosa. Tenés capital ocioso y gente trabajando en ese capital. Para crecer tenés que cambiar. Y la capacidad de crecer está limitada porque tenés que dar vuelta este esquema", dijo Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres (OJF).



Los sectores improductivos ahora deben reconvertirse, lo que genera pérdidas de empleo que deben dirigirse a los nuevos sectores productivos. "Que haya habido inversiones improductivas en el pasado va a generar un crecimiento más moderado de lo que habría sido si las inversiones hubieran sido eficientes. La falta de brotes verdes depende de cuestiones macro, pero todas las distorsiones sectoriales que se generaron en la década anterior van a drenar el proceso de crecimiento. La existencia de sectores de baja productividad va a generar un PBI por debajo del potencial", coincidió el economista Ariel Coremberg.



Según un informe de OJF, la productividad del capital cayó 10% entre 2011 y 2016, lo que significa que hubo "inversiones pero que fueron tan ineficientes que no generaron ningún valor", porque el stock de capital creció 12% en ese lapso pero el PBI, nada. "Esto se debe a que el gobierno anterior estimuló inversiones improductivas y desincentivo inversiones en sectores productivos como el agropecuario (carne, trigo) o el energético", señaló.



Para Jorge Vasconcelos, economista Jefe del IERAL, las inversiones que hoy no sirven para el nuevo modelo económico están en el área del comercio y los servicios. "Hubo una mejora artificial del poder adquisitivo de las familias por el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, que hoy se está revirtiendo, y hay muchas actividades comerciales y de servicios que están quedando a la intemperie", dijo Vasconcelos. Ejemplificó con el sobredimensionamiento en el diseño de los supermercados, que hoy las familias no valoran, en lugares caros de la ciudad. "Hay una derivación de la demanda de las familias hacia un comercio u oferta más austeros", indicó, como los negocios mayoristas. OJF sumó la caída de la productividad de la mano de obra desde 2011, debido a que la mayoría de los puestos de trabajo fueron creados en el sector público (30% del total contra 20% en 2000) y no generaron ninguna expansión adicional del PBI.



Para Coremberg, hoy el nivel de productividad de los factores (empleo, capital y recursos naturales) está 10% más abajo del pico de la Convertibilidad, en 1998.



"Tenés un efecto general de caída de la productividad independientemente del sector, producto de la inflación y el desequilibrio fiscal. Eso generó, por vía de compensar la inestabilidad con subsidios distorsivos o protección distorsiva, la asignación de inversiones en sectores improductivos. Ese efecto intrasectorial tira la productividad macro para abajo. Esta baja productividad hace que hoy a la economía le cueste crecer. Como cualquier cambio de régimen macro, genera perdedores y ganadores. El punto es cómo se financia esa transición para que sea lo menos dramática posible", explicitó.



Además, las empresas enfrentan una fuerte presión tributaria y un tipo de cambio atrasado. De hecho, para este año, las previsiones de crecimiento del PBI se fueron recortando desde el 3,5% original hacia una meta por debajo del 3%.