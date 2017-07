Jueces preocupados por los cuestionamientos

Malcorra fue a Hamburgo con bajo perfil

Un "despegue" de los Estados Unidos

Búsqueda de los familiares de soldados enterrados en Malvinas

Los titulares de los consejos de la Magistratura de cada provincia se reunieron este fin de semana en Santiago del Estero y decidieron acelerar la unificación de criterios al encarar controles sobre jueces, fiscales y demás funcionarios de los poderes judiciales, y tener premisas básicas al evaluar una potencial destitución. La jornada organizada por Fofecma estuvo marcada, en parte, por las críticas que llueven sobre la Justicia tras el fallo del juez Luis Rodríguez, que resolvió no quitar los fueros ni detener al actual diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, acusado de desviar fondos del Estado a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). La consejera Silvia Bianco, perteneciente al Consejo de la Magistratura porteño, consideró que "hay que darle más eficiencia a la Justicia" ante "el reclamo de la población".La ex canciller Susana Malcorra dejó este fin de semana la comodidad de su domicilio en Madrid y se trasladó a Hamburgo, donde se desarrolló la Cumbre del G–20. La flamante asesora ad honorem del Consejo de Alto Nivel para el Análisis Global (un cargo que reviste rango de ministro) participó de un encuentro dedicado a pensar las reglas del comercio internacional en el contexto actual y se encontró con el Presidente y los miembros de la comitiva. Sin embargo, no hubo fotos, y eso ocurrió porque Malcorra "cultivó un bajo perfil para no incomodar al actual canciller", Jorge Faurie, quien por su parte vivió un fin de semana para el olvido con la cancelación de las reuniones bilaterales con los jefes de Estado de Francia, Emmanuel Macron, y del Reino Unido, Theresa May.Cierta aflicción dejaron entrever en sus rostros y comentarios los funcionarios y diplomáticos que asistieron, el jueves pasado, al festejo del Día de la Independencia de los Estados Unidos, en el Palacio Bosch. Ni la fiesta temática que invitaba a conocer la cuenca del río Mississippi permitió olvidar el fastuoso festejo del año anterior, realizado en el Palacio San Miguel, con cientos de invitados y la carismática presencia del otrora embajador Noah Mamet. Aunque la cumbre del G–20 incidió en parte, entre aquel encuentro y este la representación de funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad decreció considerablemente. En los pasillos gubernamentales comprenden que la relación bilateral, en la era Trump, debe mantenerse pero sin mostrar la excesiva simpatía que había con la administración Obama. El aislamiento al que fue sometido el magnate republicano este fin de semana, en Hamburgo, le da al Gobierno un termómetro ajustado de cómo manejarse a futuro.Un reporte de la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio de Relaciones Exteriores da por concluida la búsqueda de familiares de los soldados caídos en la Guerra de Malvinas y que descansan en 123 tumbas del cementerio de Darwin sin identificación. De acuerdo al informe, tras realizar entrevistas con más de un centenar de deudos, se logró obtener el consentimiento de 98 familiares para avanzar con el cotejo de datos. Una decena de familiares prefirió ignorar la ubicación exacta, y de acuerdo a voces del ámbito diplomático, en los próximos días se concretarán las reuniones restantes. Desde las islas, en tanto, el equipo forense enviado por la Cruz Roja para identificar a los caídos habla de un "moderado entusiasmo" por los resultados preliminares.