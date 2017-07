Alckmin dijo que tras las reformas el PSDB no continuaría junto a Temer

Durante un evento en conmemoración de la Revolución Constitucionalista de 1932, el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, afirmó que después de aprobadas las reformas económicas, no habrá razón para que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) continúe en el gobierno. Alckmin volvió a decir que el compromiso del PSDB es con las "medidas de interés del país" y no con el gobierno del presidente Michel Temer. "Hoy es preciso aguardar a que concluyan las reformas. Después de eso yo veo que no hay ninguna razón para que el PSDB participe del gobierno", dijo el gobernador, que venía siendo uno de los principales defensores de la permanencia del PSDB en el gobierno a lo largo del último mes, pero comienza a dar señales de que puede apoyar la salida del partido de la base aliada. Recordó que ya había defendido que el PSDB participase de la aprobación de las reformas laboral y de pensiones, sin precisar tener cargos en el gobierno. Pero señaló, entretanto, que esa postura no fue adoptada en su momento por el partido.



El PSDB sigue ocupando cuatro ministerios en el gobierno d Temer. "Lo que nosotros defendemos allí es que nuestro compromiso era con Brasil, precisamos preservar el empleo, ayudar a la economía y no crear más turbulencia. Entonces, vamos a esperar ese período de reformas. Y de otro lado, también vamos a acompañar a transcurrir la crisis política, ya que el proceso es muy dinámico", afirmó el gobernador.



El alcalde Joao Doria, que también participó en el evento, fue por la misma línea que el gobernador. Doria dijo que no defiende que el PSDB se mantenga en el gobierno, pero sí que el partido tenga un "mirada para Brasil" ayudando en la consolidación de las reformas. Los líderes del PSDB deben realizar una "reunión informal" en San Pablo esta noche para debatir los rumbos que el partido debe tomar en relación al gobierno de Temer.



El viernes pasado, el senador y presidente interino del partido, Tasso Jereissati, afirmó que el presidente está "caminando para la ingobernabilidad" y señalizó que el partido puede apoyar un eventual gobierno del presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia. "Es una reunión informal para una evaluación del momento político que el país está pasando, que es una situación grave", afirmó Alckmin.