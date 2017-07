Debuta mañana el IPC nacional que usará el Banco Central para la meta de inflación

El IPC como es conocido actualmente, y que mide el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, comenzará a competir desde mañana con el Indice de Precios al Consumidor Nacional, que será elaborado con información recolectada en 39 ciudades del país. Pero, aunque el IPC-GBA no desaparecerá, el IPC Nacional traerá cambios sustanciales en las directrices económica, ya que el Banco Central adecuara su política antiinflacionaria al nuevo dato de aumento del costo de vida.



El IPC Nacional se elaborará en base a un relevamiento realizado por el Indec junto con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE), en un conjunto de 39 aglomerados urbanos en todas las provincias del país.



Sus resultados no se desagregarán por provincia, sino a nivel nacional y de las seis regiones estadísticas: Gran Buenos Aires, que tendrá una ponderación de 44,7% del índice; Cuyo (5,2%); Noreste, (4,5%) Noroeste (6,9%); Pampeana (34,2%) y Patagónica (4,6%).



A partir del mañana comenzará su difusión, con los datos a nivel Nación y desagregado por cada una de las regiones, y con los valores desde enero hasta junio inclusive.



Entre las incorporaciones metodológicas anunciadas para el IPC Nacional, se destaca el Clasificador del Consumo Individual por Finalidad (Coicop, por sus siglas en inglés). "Este clasificador representa el estándar internacional utilizado actualmente por la mayoría de las oficinas de estadística del mundo. Cuenta con un nivel de desagregación conformado por un total de 12 divisiones, a diferencia de los 9 capítulos del clasificador actual usado en el IPC-GBA", señaló el Indec.



Sin embargo, "esto no hará una diferencia en el resultado final" de la medición de la inflación, sino que "permitirá precisar cuáles son los movimientos de precios" que se dan en cada rubro, aseguró el director técnico del Indec, Fernando Cerro.



Por ejemplo, el actual rubro "Transporte y Comunicación" se dividió en dos, para precisar los movimientos de tarifas que hay en estos servicios.



También "Comer afuera", que antes integraba el rubro "Alimentos y Bebidas", pasó a formar parte de "Restaurantes y hoteles".



La inflación medida por el IPC-GBA de los primeros seis meses, según el Indec fue 1,3% en enero; 2,5% en febrero; 2,4% en marzo; 2,6% en abril; y 1,3% en mayo.



El índice de expectativas del Banco Central (REM) o meta de inflación dio 1,7% en enero; 1,8% en febrero; 1,8% en marzo; 1,9% en abril; 1,6% en mayo y 1,6% junio, respectivamente.



Y la consultora económica Osvaldo Ferreres & Asoc obtuvo una suba de precios acumulada de 12% en seis meses, con unos guarismos mensuales de 1,6% en enero; 2,1% en febrero; 1,9% en marzo; 2,4% en abril; 1,5% en mayo y 1,2% en junio.



El anuncio del IPC nacional impactará en la política antinflacionaria del Banco Central, ya que pasará a ser la referencia para cotejar el cumplimiento de la política de metas de inflación, Luego que el Indec anunciara la construcción de este indicador, el BCRA avisó que por ser de mayor amplitud en cobertura, pasará a ser el índice base, dejando de lado el IPC para la región metropolitana utilizado hasta el momento.



También el BCRA y analistas privados adelantaron que la ampliación del indicador no debería imponer cambios sustantivos en los porcentajes de inflación que se conocieron hasta el momento, como tampoco en los próximos.



Los datos de inflación de junio de los economistas discreparon. Así, por ejemplo, Camilo Tiscornia, socio de C&T, calculó una suba del 1,2% a nivel general y del 1,5% en alimentos, mientras el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, dijo que estimaron una inflación del 1,2% a nivel general y del 1% en alimentos por subas en carnes, aceite, queso y vino, compensado por caídas fuertes en productos frescos y pescados. Coincidió Ferreres & Asociados, que estimó que el mes pasado cerró con una suba del 1,2% en los precios minoristas.



La consultora Elypsis estimó que durante el mes pasado el costo de vida se incrementó 1,4%, mientras Economía y Regiones señaló que la inflación de junio fue de 1,5% y advirtió que julio en materia inflacionaria "ya tiene un piso elevado".