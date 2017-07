Docentes y metrodelegados anuncian medidas de fuerza en busca de una mejor paritaria

Los gremios de docentes porteños darán a conocer detalles del paro y la movilización que llevarán a cabo mañana en reclamo de aumentos salariales. Del mismo modo procederán los metrodelegados, quienes advierten que "tomarán medidas en los próximos días" para volver a discutir la recomposición salarial.



Los secretarios generales de los gremios docentes darán a conocer los detalles del cese de actividades y la marcha que realizarán este martes, pese a que el Ministerio de Educación avisó que descontará el día a quienes paren. La cartera de la ministra Acuña convocó a los 17 sindicatos de la Ciudad a negociar la paritaria el próximo jueves, con una propuesta que fue anticipada apenas se conoció la intención de realizar un paro.



Por su parte, los representantes de los trabajadores del subte y del premetro amenazan con nuevas medidas de fuerza, luego de haber levantado los molinetes el pasado miércoles. El secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, sostuvo que las partes se reunieron una sola vez y que, de no retomar el diálogo, el gremio "actuará para que no se vulneren los derechos de los trabajadores". En tanto, el secretario adjunto, Néstor Segovia, consideró que los trabajadores viven una "persecución" por parte del Gobierno y de la compañía.



Desde Metrovías sostienen que los empleados del subte perciben desde enero de una suma no remunerativa del 10% a cuenta de la negociación paritaria, y que en mayo y junio dicha suma se elevó al 15%.