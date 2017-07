El reinado de la Superliga

El 21 de febrero de 1891 fue fundada la The Argentine Association Football League, organizadora del 1er. torneo de fútbol por puntos disputado en Buenos Aires y de un código de reglas. El presidente de esa asociación fue F. L. Wooley del Buenos Aires Football Club. Su duración fue fugaz por no contar con el apoyo del profesor Alejandro Watson Hutton, recordado como El Padre del Fútbol Argentino.



El 21 de febrero de 1893, Watson Hutton fundó una nueva liga bajo igual denominación, junto a los representantes de Quilmes Athletic Club, Caledonians, Saint Andrews, English High School, Lomas y Flores. Al poco tiempo su sede se instaló cerca de la actual sobre la calle Viamonte.

Tras largas controversias con la Asociación Amateurs Argentina de Football, el 10 de mayo de 1931, los clubes Atlanta, Boca, Chacarita, Estudiantes de La Plata, Huracán, Independiente, Platense, Quilmes, Lanús, Racing, River, Tigre, Vélez, Talleres, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Ferro, dieron vida a la Liga Argentina de Football. Se iniciaba la era profesional con 18 equipos. El 3 de noviembre de 1934, tras fusionarse con la Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales, la entidad cambió su nombre por Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la más antigua de Sudamérica y 8va. en el mundo, afiliada a la FIFA desde 1912. Hoy ya no se discute si el fútbol debe ser profesional o amateur, sólo interesa el millonario reparto de los ingresos de la TV.

La agenda de estos días está marcada por el llamado convenio de coordinación a firmarse entre la AFA y la nueva Superliga Profesional del Fútbol Argentino Asociación Civil (Inscripta en IGJ el 11/11/2016).

El 24 de febrero pasado, la AFA modificó sus estatutos, ratificando el reconocimiento a favor de la Superliga de los derechos audiovisuales del fútbol de Primera división. Esta asociación de clubes goza de personalidad jurídica, plena capacidad de obrar y autonomía. El art. 18.2 del estatuto AFA dice que: "Sólo habrá una liga nacional de la actual categoría de fútbol profesional de primera división en el territorio nacional, que será desarrollada y organizada por la Superliga". La Superliga ha cursado una propuesta a la AFA para la aceptación del Convenio de Coordinación, que reúne las características de un convenio de adhesión (donde una parte propone y la otra sólo consiente con su firma).

Entre otros ítems.sobresalen: el aporte que debe hacer la Superliga a la AFA para garantizarle su funcionamiento y la supervisión económica-financiera sobre los clubes. El término coordinar es utilizado como sinónimo de delegar, aunque sin plazos definidos: "La AFA, de acuerdo al reglamento de licencias de la CONMEBOL y de la FIFA delega de manera temporal a la Superliga mientras exista y organice las competencias que le son asignadas en este Estatuto, para su gestión, control y sanción, la facultad de establecer requisitos adicionales". "La Superliga tendrá la facultad y la potestad para desempeñar respecto a sus asociados, en coordinación con la Comisión Fiscalizadora de la AFA, las funciones de tutela, control y supervisión económico financiera". (Arts. 78 y 81 Estatutos AFA).

Entre las funciones exclusivas de la Superliga figuran: regular la publicidad en los estadios; ingreso y permanencia en el campo de juego; infraestructura y seguridad en los estadios; fijar los precios de las entradas; publicidad en prendas deportivas y el balón oficial; comercializar los derechos audiovisuales. Como contraprestación debe aportar el 18% de los ingresos netos a la AFA, deducidos impuestos, tasas y gastos.

La Superliga descontará a los clubes según los planes de regularización de deudas con la AFA (estimada en $ 600 millones). Los clubes grandes con River y Boca a la cabeza, intentaron copiar al modelo español, donde Real Madrid y Barcelona perciben más del 50% de los ingresos de la TV. En España, las posiciones finales muestran que el 1º aventaja por 15, 21 y 26 puntos al 3º, 4º y 5º. El poderío económico sin límites puede evitarse con sólo mirar a la Bundesliga alemana, creada en 1962, cuyos pilares son: solidaridad en el reparto, control financiero y apuesta a las divisiones inferiores.

La Superliga apura la firma de este convenio para desbloquear el pago de la 1ra. cuota de la TV (Fox-Turner = $ 2700 millones año + un bonus variable). Luciano Cefaratti, vicepresidente de Rosario Central dijo: "Nosotros ya planteamos la necesidad de tener justicia y equidad en la proporción.



El debate ahora está estancado. Se va a generar una brecha grande". Sepp Herberger (ex jugador y entrenador) resume el éxito alemán: "¿Sabes por qué la gente asiste a los estadios? Porque no saben cómo acabará". Ojalá que este reinado que se inicia no nos obligue a cambiar de canal.