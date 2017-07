BIBLIOTECA empresaria

Los Contratos Asociativos en el Código Civil y Comercial de la Nación - Volumen II * Dirección José María Curá - Coordinación: Julio C. García Villalonga - Autores: Gerardo Bernusi José. M. Curá, Julio García Villalonga, Horacio Irigoyen y R. Salvochea - EDICON -

Manual de Derecho Tributario - Manuales Universitarios * Catalina García Vizcaíno - ABELEDOPERROT

Logística del Comercio Internacional * Roberto Destéfano - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

La prohibición de la persecución penal múltiple en los delitos económicos. * Carolina A. Vanella - ERREPAR

Tributos al Comercio Exterior * Ricardo Xavier Basaldúa - ABELEDOPERROT

Formando parte de la Colección Pensamiento Jurídico de la Empresa , se presenta el Volumen II en el cual la temática que lo orienta se dirige a ordenar ese lenguage profesional, es as{i como la nueva normativa atiende de manera innovadora a una temática que, si bien es conocida, ahora se integra bajo la denominación de los contratos asociativos. Ello hace a una adecuada administración de las organizaciones y las empresas, y se las distingue de las sociedades, toda vez que no revisten la condición de sujetos de derecho ni conforman sociedades.En este nuevo volumen de la colección, los auotres, con criterio práctico, desarrollan estas particulares formas del derecho, de las que se dispone a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación.En esta oportunidad, son desarrolladas las disposiciones generales, el negocio de participación, agripaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación.Esta obra es la 3ra edición ampliada y actualizada de un manual didáctico que sintetiza los Tomos I, II y III del Tratado de Derecho Tributario, de la misma autora, el cual ha merecido importantes distinciones tales como los Premios a la Producción Científica del Profesorado de la Universidad de Belgrano en 1997 y 2014, una mención especial de la AAEF, en 1998, y una mención de la UBA en 2015; y por la cantidad de ediciones de tomos, recibió el reconocimiento de la facultad de derecho de la UBA en 2013.La presente obra contiene el tratamiento de la teoría general de la tributación en sus aspectos económicos y jurídicos, el derecho tributario en general y en sus distintas ramas: internacional, comunitario, constitucional, material o sustantivo, formal o administrativo, procesal, así como los delitos e infracciones tributarias, aduaneros y de seguridad social, además de abordar un panorama de impuestos en especial.Además de tratar innumerables temas de singular importancia y analizar las atribuciones de la AFIP, los procedimientos ante el TFN, las C{amaras y la Corte Suprema, profundiza el análisis de las implicancias del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.El libro cuenta con numerosas y cuidadas citas normativas y jurisprudenciales, los enfoques doctrinales, con el propósito de proporcionar múltiples perspectivas, enriqueciendo la exposición de los tremas, lo que la hace una obra necesaria para alumnos y profesionales especialistas.Cuando se menciona la frase "comercio exterior" se la asocia a la exportación e importación, "aquien vender, a quien comprar, donde y como hacerlo" seguido por lo del ingreso o egreso de divisas (gestión bancaria), es decri que aparece íntimamente vinculado a una cuestión comercial y económica . financiera, lo cual no de ja de ser verdad.El autor sostiene que existe otra verdad y que fue ignorada durante mucho tiempo y que hoy ha alcanzado niveles de importancia que pueden provocar la caída del negocio y hasta la pérdida de mercados. Sobre este punto, en la obra se hace referencia a todo lo que acontece después de concretada la venta, o compra y es la gestión para posicionar el bien transado en el lugar estipulado, en los tiempos pactados, a un costo competitivo y con su calidad intacta.Han cambiado las formas, los protagonistas, las acciones, los lugares y hasta los tiempos exigidos para cumplimentar la excelencia del movimiento de las cargas, lo cual el autor expone como debe realizarse, resaltando las acciones reales y concretas para adaptarse a esta etapa de transformaciones.El derecho penal económico es una disciplina diferente del derecho penal clásico. La persecución de este tipo de criminalidad requiere formas e interpretaciones específicas que justifiquen la intervención nacional del derecho penal.En esta obra se revela ciertas características del proceso penal infraccional que obstruyen el rendimiento de la investigación de la delincuencia económica, ya que el ejercicio monopólico de la coacción estatal se encuentra limitado por ciertas barreras constitucionales.Este trabajo está diseñado sobre cuatro ejes: 1) el alcance de la prohibición del doble juzgamiento en el derecho penal común; 2) el alcance del ne bis in idem en el derecho penal internacional; 3) el alcance del principio de los delitos económicos; tributarios, aduaneros, cambiarios y lavado de activos; y 4) las reflexiones basadas en el análisis.Las consideraciones incluidas en cada uno de los ejes se encuentran respaldadas por opiniones de doctrina y decisiones jurisprudenciales en los sentidos indicados.En esta obra se realiza un análisis integral y sistemático de los tributos al comercio exterior, contemplando la legislación argentina, teniendo en cuenta en su desarrollo la legislación comparada y los instrumentos internacionales pertinentes, como los relativos a la Organización Mundial de Aduanas y a la Organización Mundial del Comercio, que constituyen un marco de referencia obligado en la materia, caracterizando primero a los tributos y distinguiendo especies y considerando las clasificaciones doctrinarias propuestas.Dentro de este marco, se precisa el lugar que les cabe a los tributos que gravan el comercio exterior y, en especial, a los derechos aduaneros, efectuando un pormenorizado análisis de esos derechos, contemplando su origen, clasificación, finalidad, extinción de la obligación tributaria aduanera, así como la sujeción y exención. Además se examinan los derechos antidumping y los compensatorios, abordando la problemática de la aplicabilidad de los principios generales del derecho tributario a los derechos aduaneros.