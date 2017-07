"La apertura en el mercado aéreo impulsará la demanda y generará baja de precios"

La mayor competencia entre aéreas en el mercado de cabotaje y los sucesivos anuncios de compañías de nuevos vuelos internacionales y frecuencias a la Argentina alentarán la demanda de pasajeros, por una baja de los precios, destacó el español Luis Monreal, director General de Lufthansa para la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, recién llegado al país para asumir el cargo.



En una entrevista con El Cronista, el ejecutivo destacó que ese proceso de apertura también beneficiará a Lufthansa, la línea aérea de bandera alemana, que también ve un crecimiento en la ruta Fráncfort-Buenos Aires, que cubre con una frecuencia diaria y en la que transporta más de 200.000 pasajeros al año.



"En los primeros cinco meses, hubo un incremento de 11% en pasajeros en la ruta Buenos Aires-Fráncfort, es un dato potente y positivo. Las cifras globales, a nivel mundial, muestran un crecimiento en el primer trimestre también de 11% en pasajeros, pero con un crecimiento orgánico de 4% o 5% y luego consolidado por absorción de la compañía belga Brussels Airlines, comprada hace cuatro meses, que influyó positivamente, operación que no afecta a la ruta a Buenos Aires, que creció 11% sin ese adicional", aclaró Monreal.

"Operamos con un 747-800 de 387 plazas; el crecimiento se distribuye en las cuatro clases: Primera, Ejecutiva, Premium Económica y Económica. La Ejecutiva es potente, vuela a lo sumo con sólo tres asientos disponibles, funciona muy bien, los índices son mejores que el año pasado por el incremento de pasajes", destacó.



¿Tienen planes de cambiar el avión para seguir creciendo en la ruta?

No hay planes por el momento, ni tampoco de agregar frecuencias, mi misión es consolidar la ruta con un desarrollo positivo y evaluar permanentemente el mercado.



¿Se recupera el mercado corporativo?

Me da la impresión que hay más movimiento de viajes corporativos, de negocios, por parte de argentinos hacia afuera, lo que beneficia a nuestro punto de venta. Llevo pocas semanas en el país, pero veo que lo que está haciendo la Argentina es intentar posicionarse como destino turístico atractivo; ganar visibilidad en este sentido ayuda más a la ruta y a potenciar el trafico receptivo. Tenemos un portfolio de empresas multinacionales y notamos que crece el flujo entre la delegación en la Argentina y la casa matriz, estamos creciendo en ese sentido. Nuestra clase ejecutiva tiene 80 asientos diarios, una cantidad más alta que la de otros competidores en la ruta. Ofrecemos servicios premium, manteniendo la First, y somos la única europea que tiene Primera Clase en Ezeiza, y funciona bien. Estamos contentos.



¿Qué opina de la apertura del mercado aéreo que está llevando a cabo el Gobierno?

Liberalizar un sector y dinamizarlo debería permitir que más personas puedan volar. Desde ese punto de vista, que haya más competidores y más personas que no volaban ahora puedan hacerlo, es positivo. Si hay más competidores puede haber más ofertas de precios. Si eso facilita que haya más pasajeros es bueno para todas las empresas y Lufthansa también se beneficiaría. Me interesa que el flujo de personas entre Europa y la Argentina sea el mayor posible.



Frente al auge de las low cost, ¿cómo buscan diferenciarse?

Lufthansa mantiene los servicios de calidad, comida a bordo, también en tramos europeos, donde hay muchas que no lo hacen. Swiss también lo tiene. Intentamos mejorar lo que ofrecemos, estamos invirtiendo en un aspecto tecnológico, mejorando la experiencia del pasajero. Lanzamos una aplicación de lufthansa para guiar al pasajero a la hora de viajar, para que sea lo más cómodo y amable posible. Le avisa si hay retraso, en qué cinta saldrá el equipaje, y puede hacer un seguimiento de equipaje.



¿Qué expectativas tiene?

Me interesa que la compañía continúe creciendo y consolidar ese crecimiento, darle un toque moderno, manteniendo los valores que siempre tuvimos, con el foco de tecnología, modernizar la compañía. Tenemos cuatro clases con públicos muy diferentes. Si a la imagen que ya tenemos le sumamos tecnología, podemos llegar a todos los segmentos.



¿Cómo ve la economía? ¿Qué opinión tiene de las medidas del Gobierno?

Llevo poco tiempo en la Argentina, pero veo hay cierto grado de apertura; estuve en las visitas de jefes de Estado de Alemania y Suiza, se mostró apoyo desde la Argentina y a nivel internacional a la Argentina. Para mí es aventurado hacer una evaluación de las medidas de Gobierno, porque hace poco que estoy en el país y no conozco las medidas en profundidad. Sí estoy al tanto del avance en el sector aerocomercial para que más pasajeros vuelen y es algo que puede ser beneficioso para Lufthansa.