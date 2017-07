El tratamiento aplicable para los casos de la ventapor cuenta de terceros en el Convenio Multilateral

1) Introducción al artículo 11 del Convenio Multilateral.

El Convenio Multilateral ha sido considerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "como un régimen contractual entre los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires con arreglo al cual se distribuye la base imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos entre las distintas jurisdicciones" (1).



Así como nuestro Máximo Tribunal se refirió a la Ley de Coparticipación como el mecanismo de coordinación financiera que vincula a la Nación y a las provincias en sentido vertical, definió al

Convenio Multilateral como el mecanismo de coordinación financiera en sentido horizontal "para evitar que sus respectivos impuestos sobre los ingresos brutos, en los casos de actividades interjurisdiccionales, graven más de una vez la misma materia imponible" (2). Más aun, la Corte remarcó que esta coordinación en sentido horizontal se ve plasmada en el la Ley 23.548 "que prescribe la obligación de las provincias que adhieran al régimen de coparticipación vigente a suscribir y a respetar el citado Convenio" (3).

En otras palabras, la finalidad del Convenio Multilateral "consiste en evitar la superposición tributaria respecto de aquellos contribuyentes que ejercen actividades en más de una jurisdicción fiscal, fijando una determinada esfera de imposición para cada una de estas" (4).

El Convenio establece su ámbito de aplicación en su artículo 1. Esto es que se aplica a aquellas actividades ejercidas por un mismo contribuyente (incluyendo las efectuadas por intermediarios, comisionistas, consignatarios, etc.), en una, varias o todas sus etapas, realizadas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos al provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas.

A continuación el mentado Convenio dispone la atribución de aquellos ingresos en dos regímenes, uno general (previsto en los artículos 2 al 5) y ocho regímenes especiales (reglados en los artículos 6 al 13).

En el presente trabajo se estudiará la forma de distribución de los ingresos brutos provenientes de actividades de intermediación, que se encuentra dispuesto en el artículo 11 del Convenio Multilateral que reza: "En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar el 80% de los ingresos brutos originados por esas operaciones y la otra, el 20% restante".

A través del análisis de los casos concretos planteados por los contribuyentes ante los organismos de aplicación del Convenio, a los efectos de dilucidar la procedencia de la aplicación del citado artículo 11, se irán respondiendo los siguientes interrogantes:



(i) ¿la actividad de intermediación debe ser ejercida por un comisionista a los efectos de aplicar el régimen especial, o puede tratarse de un contribuyente que realiza varias actividades, siendo una de ellas la de comisionista?;



(ii) ¿Puede un sujeto tributar por sus ingresos en concepto de comisiones por el artículo 11 y otros ingresos percibidos por el régimen general?;



(iii) ¿el artículo 11 se aplica sólo a bienes?; y



(iv) ¿qué ocurre si la jurisdicción en donde el contribuyente tiene su oficina central (a la cual se atribuirá el 20 % de los ingresos brutos) coincide con la jurisdicción en donde se encuentran radicados los bienes (a la cual se atribuirá el 80 % de los ingresos brutos)?

Para desentrañar las respuestas a las preguntas formuladas es menester realizar algunas reflexiones sobre el criterio de "Convenio Actividad" y "Convenio Sujeto".

Finalmente, se contrastará la doctrina legal de la Corte Suprema en el fallo "Gasnor" para describir el alcance de un artículo comprendido en los regímenes generales del Convenio Multilateral (en aquel caso el artículo 9), con lo resuelto por la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria en el caso concreto planteado por el contribuyente. El hecho de que se aborden estas posturas contrapuestas no resulta caprichoso, toda vez que corresponde recordar que si bien en nuestro país los precedentes de la Corte Suprema no tienen fuerza imperativa directa, sí poseen autoridad institucional. Y si bien ésta sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (5). Por lo tanto, deben ser revocadas las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes del Máximo Tribunal sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la modificación del criterio adoptado por ella, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.

2) Los "casos concretos" sobre el artículo 11 del Convenio Multilateral.

Del relevamiento de resoluciones dictadas por los organismos de aplicación del Convenio Multilateral, surge que los contribuyentes que plantearon los "casos concretos" se dedicaban a la venta al por mayor en comisión o consignación de: (i) productos agrícolas (como cereales, forrajeras, fertilizantes, granos y oleaginosas), (ii) alimentos, bebidas y tabaco, (iii) vehículos usados, y (iv) combustibles.

La Comisión Arbitral y la Plenaria fueron claras en cuanto a que dichas actividades debían encuadrarse en el artículo 11 del Convenio, toda vez que las mismas formaban parte del objeto social de las firmas. Así manifestaron que "surge de la documentación relevada por la fiscalización, de la registración de las operaciones en los mayores de cuentas, facturas y rendiciones de líquido producto, que los ingresos de la actividad () son perfectamente identificables" (6).

Asimismo, la Comisión Arbitral definió que este régimen especial sólo alcanza a bienes. En efecto, en el caso de una cooperativa que intermediaba en la comercialización de cereales y granos entre los productores agropecuarios y los adquirientes finales de dichos productos, y a su vez en la comercialización de seguros y planes de salud, resolvió que sólo la primera de dichas actividades se encontraba encuadrada en el régimen especial. Afirmó que "debe entenderse que conforme a la expresión del artículo 11 del Convenio Multilateral éste sólo alcanza a los intermediarios que rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes, en tanto, () la Cooperativa no realiza venta o negociación y tampoco hay bienes, ya que el bien en que intermedia es la póliza de seguros o del plan de salud, y no el bien asegurado en sí mismo" (7).

Por otra parte, debe tenerse presente que resulta procedente la aplicación del artículo 11 aunque el intermediario venda o intervenga en la venta o negociación de bienes situados en la misma jurisdicción en donde se encuentra su oficina central. Es decir que, "la distribución que contempla el artículo 11 del Convenio Multilateral es resultado del carácter que adquiere el contribuyente ante la venta por cuenta de terceros (intermediario, consignatario, etc.), por lo que no hay razón para diferenciar tal carácter por el hecho que esa venta se realice en una u otra jurisdicción". En consecuencia, "el tratamiento fiscal de la actividad debe ser el mismo con independencia del lugar de ventas y de la sede de la empresa" (8).

Resulta interesante citar un "caso concreto", "La Bragadese S.A.", en donde la Comisión Arbitral, de forma excepcional, sostuvo que debía aplicarse el régimen general del artículo 2 del Convenio a la actividad ejercida por acopiadores en la venta al por mayor en comisión, consignación de cereales y forrajeras excepto semillas, toda vez que consideró que "el régimen del artículo 11 es aplicable sólo a quienes ejerzan la actividad de comisionista, y no en el contexto de la más amplia actividad que desarrolla el acopiador" (9). Sin embargo, la Comisión Plenaria dejó sin efecto lo resuelto por la Comisión Arbitral, reestableciendo el criterio adoptado en todos los casos concretos que tratan la temática en cuestión. Así dispuso lo siguiente respecto al artículo 11: "surge claro que dicha norma es aplicable a esa actividad desarrollada por la firma, la que es retribuida a través de comisiones según la documentación verificada en el procedimiento fiscalizador, ingresos que son perfectamente identificables" (10).

En virtud de lo expuesto, se evidencia claramente que los organismos de aplicación del Convenio Multilateral, en la mayoría de los casos, mantuvieron su criterio respecto al alcance del artículo 11.

3) Convenio sujeto Vs Convenio actividad. (11)

Encontramos casos en donde los organismos del Convenio Multilateral han considerado improcedente la elaboración de un coeficiente por cada actividad realizada por un contribuyente, aun cuando sea posible su individualización. Así sostuvieron que las mentadas actividades no eran escindibles o separables, y por lo tanto, debían tributar bajo un coeficiente único abarcativo de dichas actividades (12).

En otras palabras, se ha dicho "que el artículo 1 del convenio multilateral hace referencia a las actividades que constituyen el objeto del mismo, para delimitar el ámbito de aplicación de la norma legal, y en el artículo 2 se aprecia la intención del legislador, ya que el mismo hace referencia a los ingresos brutos totales del contribuyente". Así se concluyó que aun cuando las actividades que ejercía el contribuyente eran individualizables y separables, no resultaba razonable considerarlas escindibles o separables, "precisamente porque a todas ellas las realiza el mismo contribuyente, en cuyo caso, sería erróneo asignar un tratamiento diferenciado a los ingresos imponibles" de aquellas actividades (13).

En el mismo sentido, la Comisión Arbitral interpretó en otro caso que "debe entenderse que los ingresos de las cuatro áreas de negocios provienen de un proceso único y económicamente inseparable, y son aquellas a las que alude el art. 1 del Convenio Multilateral, es decir, las ejercidas por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones y, consecuentemente, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas. Las actividades que ejerce la empresa, aunque sean de una variada gama, no son escindibles o separables, precisamente porque a todas ellas las realiza un mismo contribuyente, en cuyo caso, es erróneo elaborar un coeficiente por cada actividad". Agregando luego la Comisión Plenaria "que si una norma manda que el coeficiente único deba confeccionarse según el balance, por el principio de legalidad así corresponde y no es posible tomar otros parámetros como las actividades de cada área de negocios" (14).

Sin embargo, podemos encontrar situaciones en donde los organismos de aplicación del Convenio Multilateral dictaron resoluciones en sentido contrario al expuesto ut supra, manifestando que "la atribución de los ingresos debe efectuarse a la jurisdicción donde los servicios fueron efectivamente prestados (), sin que la intencionalidad de realizar actividades en determinadas jurisdicciones sea suficiente como para determinar la asignación" (15).

Entre los "casos concretos" en donde se analizó la procedencia de la aplicación del artículo 11 del Convenio Multilateral, cabe volver a mencionar la resolución en donde se decidió que para la actividad de intermediación de cereales y granos se debía aplicar el régimen especial, mientras que la atribución de los ingresos provenientes de la intermediación de pólizas de seguros y planes de salud se debía realizar mediante el artículo 2 del Convenio Multilateral (16).

En efecto, tal como lo señalara autorizada doctrina, "en principio, pareciera incuestionable que un sujeto determinado pueda desarrollar diferentes actividades. El mismo Convenio Multilateral reconoce tal circunstancia (...) en el primer artículo de su texto. También surge del Convenio Multilateral que el ejercicio de cualquier actividad encuadrada en alguno de los Regímenes

Especiales reglados en los artículos 6 a 13 del texto de dicho convenio, debiera tratarse al efecto conforme surgiera del Régimen Especial específico. Esa circunstancia supone entonces que un mismo sujeto podría liquidar su Impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme a uno o más de los Regímenes Especiales, lo cual no encuentra controversia de ningún tipo, reconociendo en consecuencia la posible existencia para el caso de diferentes actividades desarrolladas por un mismo sujeto. Incluso podría darse el caso que el o los Regímenes Especiales en cuestión convivieran con el Régimen General, de aplicación concurrente para el mismo sujeto". Asimismo, agrega que "nada obsta la existencia de alguna actividad particular que se desarrollara en una única jurisdicción, la que en consecuencia debiera atribuirse de manera directa a tal jurisdicción, toda vez que carece de todo sentido lógico que las restantes jurisdicciones participarán de la distribución de una base imponible con la que carecen de todo vínculo" (17).

4) Conclusiones y recomendaciones.

Más allá de los tratamientos disímiles que fueron otorgados por los organismos de aplicación del Convenio Multilateral a los casos en donde un sujeto realiza diversas actividades, lo cierto es que del mismo texto del Convenio surge que:

"1) en tanto un sujeto pasivo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desarrollara cualquier actividad en más de 1 jurisdicción, corresponde la respectiva tributación en el ámbito del Convenio Multilateral considerando que,

2) de contar con alguna de sus actividades íntegramente desarrollada en una única jurisdicción, se atribuirá a tal jurisdicción el total de la base imponible de esa actividad siendo que,

3) de contar con alguna de sus actividades incluida en algún Régimen Especial corresponderá atenerse al mismo y que,

4) para las restantes actividades corresponde la aplicación del Régimen General, con la utilización para todas ellas de un único coeficiente unificado" (18).



La ratificación de todo lo expuesto se ve plasmada en la reciente Resolución General 3/2017 de la Comisión Arbitral, que dispone en el inciso a) de su artículo 1 que se debe "Interpretar que a los fines de la aplicación del régimen general del Convenio Multilateral e independientemente del tratamiento que le asigne la legislación de cada jurisdicción respecto a su gravabilidad, no se computarán dentro de los ingresos brutos totales del contribuyente, para el armado del respectivo coeficiente: a) Los correspondientes a algunos de los regímenes especiales establecidos en los arts. 6° al 13 del Convenio Multilateral".

Por todo lo expuesto, y puntualmente a la hora de saber cómo deberá tributar un intermediario, habrá que identificar los contratos o cartas ofertas mediante las cuales se estableció la relación comercial entre las partes involucradas en el negocio jurídico. Es decir, corroborar que la actividad de comisión o consignación forme parte del objeto social de la firma.

Luego habrá que cotejar que los ingresos percibidos por la actividad de intermediación resulten identificables entre la documentación del sujeto pasivo del tributo.

A partir de allí se podrá encuadrar la asignación del ingreso en el artículo 11 del Convenio.

El paso siguiente consiste en verificar cómo distribuir los ingresos. Habrá que saber en dónde se encuentra radicada la oficina central y dónde se encuentran los bienes al momento de concertar la operación encomendada.

Asimismo, habrá que tener en cuenta si el intermediario realiza otro tipo de operaciones ajenas a la actividad de comisión o consignación de bienes, ya que las mismas deberán tributar por el régimen general del artículo 2 del Convenio Multilateral.

Otra cuestión que habrá que considerar eventualmente es la siguiente. El Tribunal Cimero sostuvo que el deber moral de los jueces inferiores de conformar sus decisiones a lo resuelto por ella en casos análogos cabe ser extendido a las autoridades administrativas (aunque también ha reconocido que pueden apartarse de esa solución cuando a su juicio, expresando fundamentos serios, sostengan la inconveniencia o inaplicabilidad del criterio adoptado).

En el primer punto del presente trabajo se mencionó el caso "Gasnor" (19). El contribuyente había interpuesto una acción declarativa de certeza ante la Corte contra la provincia de Salta a fin de: (i) hacer cesar el estado de incertidumbre que le genera la existencia de mandatos contrapuestos en cuanto a la manera en que corresponde que distribuya la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las jurisdicciones en las cuales desarrolla su actividad, ya que la Provincia de Salta consideraba que debían repartirse de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Convenio, mientras que las provincias de Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero según el artículo 2; y (ii) que declare la improcedencia, por ilegítima e inconstitucional, de la pretensión fiscal de Salta por no resultar aplicable a su parte lo previsto en el artículo 9 del Convenio toda vez que no es una empresa de transporte.

Nuestro Máximo Tribunal decidió hacer lugar a la demanda interpuesta dejando en claro que los ingresos de la explotación de las distribuidoras de gas deben ser distribuidos conforme el artículo 2 del Convenio Multilateral y que, en cambio, el artículo 9 se aplicaba "exclusivamente a las empresas de transporte (como dice literalmente el texto) y no a la mera actividad de transporte en general -sin distinción propia de cada especie" pues "la propia letra de la ley crea una tipicidad subjetiva". Afirmando también que "cuando se trata en realidad del 'transporte' realizado por otro tipo de empresas -en el caso una distribuidora-, dicho traslado del 'elemento' tiene un carácter complementario de la actividad principal y, por ende, debe seguir el tratamiento establecido para esta última por el CM (el régimen general del artículo 2). () lo determinante del régimen es el carácter de la empresa ('de transporte'); por lo que si la actividad la despliegan sujetos que no tienen ese carácter, es improcedente la aplicación del artículo 9". En esa línea, señaló que "de seguirse el razonamiento de la provincia de Salta, el régimen especial podría aplicarse a cualquier actividad de transporte, aunque no pueda calificarse al sujeto como "empresa de transporte".

Sin embargo, no debe olvidarse que los organismos del Convenio Multilateral se habían pronunciado en sentido contrario ante el planteo del "caso concreto" por parte de Gasnor. Así la Comisión Arbitral mediante la Resolución 24/2004 confirmó el criterio sostenido por el fisco de Salta, considerando que la contribuyente prestaba "también el "servicio de transporte", en donde asume compromisos no por razones circunstanciales en razón de la eventual capacidad disponible del transporte de terceros con los cuales contrata, sino que de acuerdo a la información obrante, para realizar el transporte de manera permanente y continua, responsabilizándose directamente si el servicio no se presta". Concluyó que había quedado probado que la actividad no sólo era la de distribuidor de gas sino que además realizaba el servicio de transporte, quedando por ende comprendida en el artículo 9 del Convenio Multilateral. Dicho criterio fue ratificado por la Resolución 3/2005 de la Comisión Plenaria.

En consecuencia, y en tanto no se debe perderse de vista que el caso citado resulta aislado y trata una industria muy particular como la del gas, cabe preguntarse si los organismos de aplicación del Convenio Multilateral deberían adaptar su interpretación sobre el alcance de los regímenes especiales a partir de lo resuelto por la Corte Suprema.



(1) Fallos: 329:59

(2) "Gasnor S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza" expte. 629/2007 (43-G/CS1, CSJN, 15/9/2015.

(3) "Gasnor S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza" expte. 629/2007 (43-G/CS1, 15/9/2015.

(4) Fallos: 298: 392, considerando 6° y Fallos: 329:5 que remitió al dictamen del señor Procurador Fiscal.

(5) Fallos: 25:364

(6) Resolución CA 49/2009, CA 33/2013, confirmada por la Resolución CP 18/2014 y Resolución CA 59/2916.

(7) Resolución CA 49/2009.

(8) Resolución CA 27/2001, confirmada por la Resolución CP 11/2002 y Resolución CA 26/2016.

(9) Resolución CA 79/2015.

(10) Resolución CP 29/2016.

(11) Para ampliar esta temática, se recomienda leer el artículo "Cuestiones técnicamente controvertidas del Convenio Multilateral que merecen su debida atención y solución", del Dr. Ruben Karschenboim, publicado en el Suplemento de fecha 24/8/2015.

(12) Resolución CA 12/2012, confirmada por la Resolución CP 8/2013.

(13) Resolución CA 55/2011 y CA 53/2013, confirmada por la Resolución CP 36/2013.

(14) Resolución CA 49/2010, confirmada por la Resolución CP 21/2011.

(15) Resolución CP 25/2015, que confirma la Resolución CA 64/2014.

(16) Resolución CA 49/2009.

(17) "Cuestiones técnicamente controvertidas del Convenio Multilateral que merecen su debida atención y solución", del Dr. Ruben Karschenboim, publicado en el Suplemento de fecha 24/8/2015.

(18) "Cuestiones técnicamente controvertidas del Convenio Multilateral que merecen su debida atención y solución", del Dr. Ruben Karschenboim, publicado en el Suplemento de fecha 24/8/2015.

(19) "Gasnor S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza" expte. 629/2007 (43-G/CS1, CSJN, 15/9/2015.



