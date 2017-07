Macri dijo que "nada es más importante para el futuro que la educación"

Remera cuello redondo verde y roja, zapatillas negras, saco azul y pantalón crema. Así se plantó Mauricio Macri ayer ante una multitud en Hamburgo, en la antesala de la cumbre del G-20 que se llevará a cabo en la ciudad alemana entre hoy y mañana. La informalidad de su vestimenta tuvo que ver con la ocasión: el Global Citizen Festival, del que participaron figuras de la música como la colombiana Shakira, y en el que, además de Macri como principal orador, fue parte el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

"Nada es más importante para el futuro que la educación, que involucra la tecnología y el desarrollo de habilidades para que estas generaciones y las próximas encuentren trabajos que, incluso, hoy ni siquiera existen", dijo el mandatario argentino al dirigirse en inglés a los asistentes del evento.

Acompañado por su esposa Juliana Awada, Macri compartió escenario con Shakira, quien le entregó la bandera del Global Citizen, que representa el pase del legado para la presidencia del G-20 que Argentina asumirá en 2018. Macri dijo que "sólo trabajando todos los países juntos" será posible "alcanzar la paz", poner "fin a la pobreza" y revertir los efectos del "cambio climático".

Macri también convocó a todos los "ciudadanos globales" a viajar a Buenos Aires para ser parte del próximo encuentro del G-20, que se realizará bajo la presidencia de Argentina. "Argentina es un país hermoso. Van a amar nuestro país", dijo Macri a la hora de invitar a "los ciudadanos globales" a participar de la cumbre del G-20. El mandatario expresó su "amor por los alemanes", pero utilizó la competencia entre ambos países a nivel futbolístico para cerrar su mensaje, al advertir que "la próxima copa mundial será para Argentina", en referencia al Mundial de Rusia el año que viene.

El Presidente también bromeó con Shakira en varias oportunidades. "Cuando le dije a mi hija adolescente que iba a compartir escenario con Shakira, me dijo que era mi gran oportunidad para bailar y cantar, pero no me esperaste, y te fuiste", le dijo Macri a la cantante colombiana.

Hoy comenzará la agenda trascendente para Macri, que se entrevistará con el presidente francés Emmanuel Macron a las 17.30 de la Argentina. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, dialogará con la premier británica Theresa May, en tanto que también mantendrá encuentros con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Además, en las diferentes jornadas de trabajo se cruzará con mandatarios como la anfitriona Angela Merkel y el estadounidense Donald Trump.

El objetivo central del viaje será reforzar los lazos comerciales con Europa y, principalmente impulsar un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea que, esperan en el Gobierno, se podrá formalizar a finales de año. Macri regresará a la Argentina en un vuelo de Lufthansa el domingo por la tarde.