El Gobierno licita Letes por u$s 750 millones

Justo cuando parece haber terminado la corrida cambiaria, el Gobierno anunció un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro (Letes) por u$s 750 millones.

Será una nueva estación en el cronograma previsto por el Ministerio de Finanzas, que realizará 11 licitaciones de Letes a lo largo del segundo semestre. Es un beneficio para los pequeños ahorristas, que pueden comprar la moneda estadounidense a un menor precio del que le ofrecen en los bancos, y se priorizarán las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000.

Se licitarán Letes a 273 días (vencen el 13 de abril de 2018) por u$s 500 millones con precio de u$s 978,48 por cada u$s 1000 de valor nominal (TNA: 2,94%) y Letes a 455 días (12 de octubre de 2018) por u$s 250 millones (precio de u$s 960,95 por cada u$s 1000 de VN; TNA: 3,26%).

Las ofertas se empezarán a recibir desde el martes 11 a las 10 y cerrará el día siguiente a las 15, bajo las reglas de la Resolución 66-E/2017 de Finanzas y se harán por adhesión.