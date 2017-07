Buena aceptación del mercado de arte argentino generó u$s 3 millones en ventas

En las últimas cuatro semanas se lograron variadas ventas de pintura y escultura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzó la casa Naón, que tiene ahora al arte argentino como su principal oferta, cuando históricamente vendían arte europeo (muebles, platería y objetos en cuidadas presentaciones). Ahora, su principal venta es el arte nacional.

Una lindísima colección de obras de Nicolás García Uriburu fue ofrecida e intensamente pujada. Eran seis obras que representaban 50 años de su trayec-toria y se vendieron en u$s 213.000, a un promedio de u$s 35.000 y con una que llegó a los

u$s 59.000. Para muchos es el artista argentino de mayor importancia presente y futura en el mercado internacional por su difusión en Europa y en Estados Unidos, donde sus obras son intensamente demandadas.

Una importante obra del original rosarino Leóni-

das Gambartes alcanzó los

u$s 47.000. Su obra es cuidada con esmero por su viuda y sus hijos.

Un típico Quinquela Martín se vendió en u$s 31.000 y un mediano Thibon de Libian, con un verdulero y su mercadería, se fue en correctos u$s 29.000.

Hubo más de u$s 550.000 en ventas de pinturas argentinas en el Hotel de Ventas de la calle Guido. En Roldán la oferta era de arte contemporáneo y sorprendió el buen precio de una obra de Fernández Muro, quien es más conocido en España que en nuestro país, que subió hasta los u$s 53.000. Un abstracto Antonio Seguí de los sesenta llegó a los u$s 35.000 y una típica "Torre" de Roberto Aizenberg se vendió en buenos u$s 48.000. Una gran obra de Pablo Siquier llegó a los u$s 27.000 y unas pequeñas pero bellísimas flores del genial Guillermo Roux se vendieron en u$s 14.000. Cerca de u$s 500.000 recaudados por sólo 28 obras. En Arroyo se vendió todo lo ofrecido que era de rango inferior a los u$s 10.000, superando dicha cota únicamente dos obras de Molina Campos, un Gramajo Gutiérrez y un Soldi.

Gran remate de Martín Saráchaga que logró el mayor precio con una típica figura de "niña" de 1960 de Antonio Berni, que se fue en u$s 161.000, un cromo-yeso de Guttero con cabezas de figuras, realizado en 1920 se vendió en u$s 51.000, un Quinquela Martín, duplicó su es-

timación y se vendió en

u$s 76.000, una buenísima compra de la cual el nuevo propietario se felicitará de por vida.

Gran precio para un bonito Jorge Bermúdez de un joven cocinero que fue pujado en u$s 42.000, un antiguo Quirós, realizado en Cerdeña, con un barbado personaje medieval, llegó a los

u$s 41.000, un lindísimo Rogelio Polesello, con influencia de Vasarely, se fue en u$s 28.000 y una geométrica y genial obra del recordado Eduardo Mac Entyre se fue en correctos u$s 35.000, gran precio para el contemporáneo Pablo Siquier que casi triplicó su base y se vendió en u$s 29.000. Casi

u$s 1 millón en ventas en el Petit Hotel de la calle Rodríguez Peña. El próximo martes arranca el remate de Juan Antonio Saráchaga con obras de 120 autores de lo mejor del Arte de los Argentinos, le deseamos grandes ventas.