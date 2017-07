Marziotta: "Quiero ser parte de quienes buscan ponerle un freno a Macri"

Hace 24 años que ejerce el periodismo, pasó por varios estudios de radio y televisión y dijo siempre lo que quería sin medias tintas. A Gisela Marziotta nunca le faltó el trabajo. Pero ahora decidió hacer un impasse y participar activamente en política de la mano de Daniel Filmus.

"Vamos a representar a los porteños de carne y hueso, a todos aquellos a quienes Mauricio Macri les desorganizó la vida", expresa la periodista, sin pudor alguo a la hora de mostrar su admiración por la ex presidenta Cristina Kirchner. Marziotta se postula como candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, una de las listas de Unidad Ciudadana. Si bien seguirá conduciendo su programa de radio, que se emite por la frecuencia AM750 todos los sábados, de 6 a 9, hace pocos días se despidió de 23PM, programa de televisión que se veía por la pantalla de Canal 9. Mamá de "Rafa" y Alfonsina, tiene su agenda colmada de compromisos, pero nada la detiene.

"Estoy escribiendo un libro acerca de la militancia de los años 70, pero no puedo adelantar mucho más", cuenta de manera hermética acerca de la fascinación que le genera escribir y, en particular, ese libro que publicará Editorial Planeta para fin de año.



¿Por qué decidiste meterte en política?

-La decisión tuvo que ver con el contexto en el que estamos, con lo que pasa en el día a día, lo que le empieza a pasar a la gente, a quienes están a mi alrededor y a mí. Todo eso me da bronca y me entristece. La situación económica está cada vez peor, tengo un montón de sensaciones encontradas y, todo eso mezclado, me dio el puntapié inicial para intentar estar un poco mejor. Quiero ser parte de quienes le quieren poner un freno a Mauricio Macri para que deje de hacer lo que nos está haciendo.



¿Qué creés que nos está haciendo?

-Nos está dejando sin trabajo, empeorando nuestra calidad de vida, dejando a la gente sin pensión por discapacidad, sin los planes "Progresar", sin las becas que mucha gente necesitaba para poder estudiar. En fin, un plan sistemático de recorte de derechos adquiridos, que no vislumbró ninguna posibilidad de reflexión, porque es lo que Macri quiere y hace para consolidar un modelo que ya conocemos. No sabemos que va a pasar después de octubre y hay que ponerle un freno.



¿De qué temas te ocuparías?

-Hay temas que son urgentes, como la nueva flexibilización laboral que se viene después de las elecciones. En ese sentido, insisten con el tema de los juicios laborales para instalar que la culpa de lo que pasa viene de otro lado. Pero no, la gente no tiene trabajo porque aumentaron las tarifas de manera descomunal. Creo que va a haber que trabajar mucho para frenarlo. También me encantaría poder avanzar con el tema de género y la ampliación de derechos.



¿Qué opinás del desarrollo en el área de educación?

-Insisto, dentro de este plan sistemático, hay uno dedicado al vaciamiento de la educación pública. Ya lo venía haciendo el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y este mismo modelo se trasladó ahora al Estado nacional. La cara visible de todo esto es el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, hoy obscena y perversamente nombrado como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor conflictividad docente. O sea que, el ministro de Educación, que no cumple con la ley nacional de educación, que vacía la educación pública, va como candidato. Me parece tan provocador, tan violento, que tuvieron que arreglar ahora con los docentes lo que podrían haber acordado en marzo. Algo insólito.



Para muchos es insólito que se postule Cristina Kirchner...

-Lo que demuestra la candidatura de Cristina es política, más allá de los cargos y honores. Ella está hoy encabezando una campaña que va a ser durísima. Su postulación como candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires habla del nivel de compromiso social y político que tiene con la realidad que estamos viviendo. Ella no necesita ese cargo porque ya fue presidenta de la Nación dos veces. Cristina está peleando para ponerle freno a este gobierno. Como dijo en Arsenal, "Cambiemos vino a desorganizarnos la vida". La Unidad Ciudadana es mucho más que el kirchnerismo, es una transversalidad, es mucho más amplio y está por encima.



¿Qué pensás del accionar del Gobierno y el operativo que se llevó a cabo en La Salada?

-Hay mucha puesta en escena. Este gobierno hace puestas mediáticas todo el tiempo. Instalan títulos antes que ocuparse de la investigación o lo que la Justicia dirá. La puesta en escena es medio hollywoodense con algunas cuestiones y te van adormeciendo en cadena nacional con algunos temas para no hablar de ciertas cosas, algo muy característico de este gobierno. Como tiene los medios hegemónicos de comunicación propios, hacen estas cosas.



¿Extrañás 6, 7, 8? ¿Creés que merecería un lugar en la grilla?

-Sí. Estaría buenísimo que estuviera 6, 7, 8, Duro de domar, el TVR original, no el que está ahora en C5N. Creo que faltan espacios en los medios de comunicación que tengan otro punto de vista, no podés uniformar la información como están haciendo ahora. 6, 7, 8 permitía un espacio de reflexión, hablar y debatir y escucharse.



¿Valorás algo de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires?

-No puedo hablar de una gestión que no tiene gestión. Eso es lo que me contaron los intendentes.



¿Qué le preguntarías al presidente Macri si te lo cruzaras en un bar?

-Si puede dormir tranquilo después de haber estafado a los electores. La gente que lo votó, votó otro discurso. El dijo que iba a decir todo lo que se había hecho bien y modificar todo aquello que se había hecho mal. No cumplió con ninguna de sus promesas de campaña. ¿Puede dormir tranquilo cuando los índices de pobreza aumentan minuto a minuto, sacándole a los que menos tienen y beneficiando a los que más tienen? No lo creo.

Periodista y militante

"No creo que el periodismo y la política sean incompatibles. De hecho, el periodismo es política en forma permanente y desde todos los sectores", afirma Marziotta con vehemencia. Y cuenta que aún hoy extraña los discursos de Cristina, su oratoria y su carisma: "Es difícil encontrar líderes carismáticos de esa envergadura".