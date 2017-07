Pese a la suba, Costantini consideró que el dólar aún “está atrasado”

El presidente de la desarrolladora inmobiliaria Consultatio, Eduardo Costantini, afirmó hoy que a pesar de la suba del dólar de 6,81% en el último mes, el tipo de cambio “todavía está atrasado”, y sostuvo que “si se reduce la inflación” crecerá el crédito hipotecario.

“Si se pudiese reducir la inflación e inspirar confianza a mediano y largo plazo, explotarían los créditos hipotecarios”, explicó el empresario.

En su evaluación, “no hay crédito hipotecario” en la Argentina, porque el país tiene “alta inflación y bajo nivel de inversión”.

“Ahora hay incertidumbre con el dólar. El dólar estaba demasiado atrasado, la suba de 6,8% no hace que equipare a la inflación desde el principio de año (que hasta mayo fue de 10,5%), y eso dejando de lado el atraso del año anterior”, indicó Constantini a hablar en un encuentro realizado por la organización Endeavor, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

El empresario y economista puntualizó que “hay muchos ahorros de argentinos en el exterior”, y destacó que “el sector privado, que incluye a las personas y a las empresas es superavitario”.

Sin embargo, remarcó que “el sector público es deficitario”, y por ello “no hay crédito hipotecario”.

A su criterio, “si se pudiese reducir la inflación e inspirar confianza a mediano y largo plazo, explotarían los créditos hipotecarios”.

“Los políticos y líderes deberían notar públicamente que la Argentina tiene alta inflación, muy bajo nivel de inversión, un sector público excesivo, un Estado muy grande, la carga tributaria muy elevada, un nivel de pobreza de más de 30%, y se redujo el nivel educativo”, sostuvo Constantini.

No obstante afirmó que “la Argentina tiene salidas”, pero remarcó que “para ello, los políticos tendrían que dar cuenta de esta situación, los opositores no hacer facilismo ni populismo, y no criticar infiriendo que ellos tienen la solución”.

Al respecto indicó que “la solución es de mediano y largo plazo”, y estimó que “si hubiera cierto acuerdo político hay tanto para mejorar”.



Constantini señaló que “la macroeconomía argentina va a depender mucho del comportamiento de los políticos”.

“En la Argentina, nunca hemos vivido estabilidad; nunca (estabilidad) de largo plazo. Independientemente de las variaciones que vienen de afuera”, afirmó el empresario.

Indicó que “el Gobierno eligió el endeudamiento, teniendo en cuenta la ventana abierta para endeudarse, que es lo único bajo que dejó el gobierno anterior, y como política de inserción de la Argentina en el exterior para atraer capitales‘, y opinó que ‘es un razonamiento factible”.

Sin embargo, puso de relieve que “en tiempos electorales, los opositores no acompañan, ni dan buenas ideas para sacar a la Argentina hacia adelante”.

“Si se soluciona el tema político, la Argentina está para mejorar. Dependemos 100% de los políticos”, afirmó Constantini, quien sostuvo que “esta es una de las primeras veces que hay un cambio de gobierno sin crisis profunda pero con problemas escondidos, y no hay suficiente conocimiento político para producir grandes transformaciones”.