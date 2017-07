Una señal para el mercado: por qué bajan los bonos en dólares

Pese a las fuertes subas que experimentó el dólar en los últimos días, la mayoría de los bonos en dólares que operan en el mercado local ajusta posiciones a media sesión.

“Los inversores suelen buscar más estos instrumentos para cubrirse. Sin embargo, hoy están cayendo, quizás porque intuyen que el rally del billete está cerca de un techo”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB, en diálogo con Cronista.com.

Entre los bonos nominados en dólares operan en baja: Bonar 2022 (-0,81%, u$s 104,5); Bonar 2027 (-0,66%, u$s 105,5); Bonar 2025 (-0,87%, u$s 102); Bonar 2037 (-1,31%, u$s 101,70); y Argentina 2117 (-1,82%, u$s 89,20).

También se mueven con signo negativo: Bonar 2018 (-0,46%, u$s 108); Bonar 2024 (-0,57%, u$s 113,75); Discount 2033 -emisión 2010- (-0,60%, u$s 150); Discount 2033 (-0,49%, u$s 153); Discount 2033 -ley Nueva York- (-0,91%, u$s 152,50); Par 2038 -ley Nueva York- (-1,37%, u$s 65).

En cambio, los bonos en dólares que operan en alza son el Bonar 2020 (0,13%, u$s 112,25), y Lete 17.07.17 (0,02%, u$s 1725,29).