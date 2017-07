Buscan que Alemania compre más "made in Argentina"

A pocas semanas de la rauda visita de la canciller Angela Merkel a Buenos Aires, Alemania vuelve a estar en el foco de la economía argentina. No por el fútbol sino por dos citas que prometen impactar en el futuro próximo del país. Durante el fin de semana, la Argentina participará de la reunión anual del G-20, que se realiza en Hamburgo. En la antesala de este encuentro, por el cual la ciudad-Estado a los pies del río Elba se encuentra literalmente bajo estado de sitio desde hace semanas, se realiza hoy en Frankfurt el primer foro empresarial argentino-alemán. Organizada por la Cámara Argentino Alemana, la cita reunirá a más de 40 empresas de ambos países con varios centenares de inversores y empresarios, en la bolsa de Frankfurt. La meta: proyectar el potencial de la economía argentina en un año clave para su vuelta a los mercados internacionales.

Es por eso que la administración de Mauricio Macri dice presente con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con Juan Procaccini, a cargo de la Agencia de Inversiones, encargada de seducir a inversores internacionales. Un papel no menor promete tener el abogado Daniel Funes de Rioja. Vicepresidente de la UIA y presidente de la COPAL el laboralista ejerce por estos días como chairman de la reunión de del B-20, que funcionará como cita obligada para el mundo corporate en el marco del G-20 de 2018. La participación empresarial se completa, entre otros, con los CEO, directores y ejecutivos de compañías como la petrolera Wintershall, la automotriz Volkswagen, al naviera Hamburg Süd, Siemens, la petroquímica Bayer, las financieras Banco Santander y Euler Hermes, la empresa de software SAP, o compañías de maquinaria y equipos como lo son Bosch y Herrenknecht.

Junto a directivos de la analizarán en el marco de siete paneles y exposiciones la principal incógnita que mueve por estos días a la comunidad internacional de inversión: ¿cuán sustentable es la vuelta de la Argentina a los mercados internacionales? Pesará el hecho de que el país se encamina a su primer elección de medio término en la era post kirchnerista.

En la previa del encuentro, Procaccini remarcó, en diálogo con Apertura y El Cronista, que "los inversores nos remarcan que el país es algo muy especial en comparación con otros lugares, que sufren por temas de seguridad o similares. El momento es ahora. Es una oportunidad única". En el otro extremo de la sala, Gustavo Albrecht, CEO de Wintershall Argentina hacía una referencia a la gran estrella de su propio sector. "Vaca Muerta es una oportunidad para reindustrializar la Argentina". Por su parte, Kurt Soland, CEO de Bayer Argentina, confirmaba que, mientras el negocio de semillas crece en el mundo a margenes importantes, en la Argentina se triplica.

Alemania es hoy uno de los principales inversores de la economía argentina. Las más de 200 empresas presentes en el país, emplean hoy más de 20.000 personas. Gran parte de las compañías cumplió 100 años de actividades en el país, confirmando por qué la Argentina es hoy el segundo socio comercial más importante de la región para la potencia europea detrás de Brasil.

Las importaciones "made in Germany" totalizaron envíos por u$s 2863 millones en 2016. Los principales envíos se centrán en autopartes, maquinaria y farmacéuticos. Las ventas argentinas sumaron el año pasado u$s 1659 millones, rubros como alimentos, metales y alimento animal. Cómo lograr equiparar la balanza será uno de los principales focos del encuentro de hoy en Frankfurt con la declarada meta del Gobierno en preparar el terreno para aprovechar el salto en calidad que todos esperan en la capital de las finanzas europeas.

Una encuesta de EY entre 50 firmas de capital germano reveló que el 56% ampliará su negocio en 2018, 11% lo hará con inversiones que superarán los u$s 100 millones