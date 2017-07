Ana Botín: "Vamos a tener que reinventar la banca"

El encuentro en la capital española tiene como foco "El proteccionismo en la era digital". Sobre este tema, la presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, consideró que "una de las cosas que podría ayudar a América latina y Europa es la integración entre regiones". Así, se mostró favorable al acuerdo entre la Unión Europa y el Mercosur y recordó que en América latina, el 27% del comercio es entre países de la región, mientras que en Europa esa cifra sube al 63%.

Respecto al reto digital, dijo que aunque la aplicación de tecnología en los procesos del sector se realiza desde los 80, "vamos a tener que reinventar la banca".

"Esto ya no es una herramienta de relación, sino la base de la relación. Hay muchos clientes con los que la base de la relación es el móvil y esto cambia el paradigma. Estamos trabajando sobre cómo nos relacionamos con las fintech. La iniciativa que tenemos es Openbank, que está abierto a nuestros clientes y 100% en la nube.

Aspiramos a ser una plataforma de servicios financieros abierta para nuestros clientes", resaltó, aunque aclaró que "seguimos creyendo en que la presencia física de las sucursales tiene una importancia enorme".

"Lo que tendrá impacto en los países es la tecnología. Hay que educar bien porque si no, la tendencia es ir en contra. No es lo mismo supervisar un banco físico que uno digital. Creemos que el principio debe ser la igualdad de oportunidades. La transparencia es uno de los factores más importantes. Esto se traduce en mayor inclusión financiera y desarrollo", añadió. Asimismo, indicó que "invertir en infraestructura genera puestos de trabajo a corto plazo. La infraestructura de pago en EE.UU. no está tan adelantada. En el Reino Unido se transfiere dinero inmediatamente. En Argentina se puede hacer maravillas. Nadie tomaba billetes hace un tiempo. Ni el Banco Central", recordó, aunque se remarcó que esa situación mejoró sustancialmente.

"Queremos hacer más microcréditos en Argentina. Estamos haciendo algo pero poco. Hay que mirar a Brasil y México. Además, el CEO de Openbank es argentino y tiene especial interés en lanzarlo en Argentina. Esperamos hacerlo en casi todos los países en los próximos 18 meses", acotó.