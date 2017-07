Curry firma por u$s 200 millones en la NBA

A menos de un mes de haberse consagrado campeón con Golden State Warriors, el base Stephen Curry firmó la extensión de su contrato con la franquicia y arreglar el vínculo más alto de la historia de la NBA, según informó su agente Jeff Austin a la cadena ESPN.

Curry finalizó el contrato de cuatro años y u$s 44 millones que firmó en la época en que había preocupación por sus tobillos. De hecho, el contrato de la última temporada no figuraba entre los 80 más altos de la competencia. Todo cambió y a partir de la 2017/18 pasará a embolsar un promedio de u$s 40,5 millones por cada una de las cinco temporadas de su nuevo acuerdo.