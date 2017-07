Los docentes porteños paran la semana que viene

Los principales sindicatos docentes de la ciudad de Buenos Aires anunciaron que el martes realizarán un paro y una marcha desde las 11 para reclamar mejoras salariales como las pactadas esta semana en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

“Paramos en unidad porque el gobierno de la ciudad insiste en sostener el cierre unilateral de la discusión salarial, que cerró en marzo con un insuficiente 19%”, dijo a la agencia Télam el secretario general del sindicato docente Ute-Ctera, Eduardo López.

La convocatoria al paro con movilización fue resuelta por unanimidad en una reunión de la que participaron también otros siete sindicatos de docentes porteños: Adef, Aep, Amet,Camyp, Sadop, Sedeba y Uda.

La movilización comenzará el martes próximo a las 11 frente a la sede del Ministerio de Educación de la ciudad, en Paseo Colón 255, y concluirá frente a la Legislatura para reclamar la “urgente convocatoria a la discusión salarial”, precisó el titular de Ute.

Ademys se reunirá mañana y desde el gremio adlantaron que “muy probablemente” resolverán sumarse al paro con movilización y que otro tanto harían otras organizaciones que tampoco participaron de la reunión de la que surgió la convocatoria.

Diálogo

Una fuente de la cartera educativa porteña -que encabeza Soledad Acuña- citada por Télam cuestionó que paro porque “perjudica a los niños” y porque “la ciudad habla permanentemente” con gremios.

La misma fuente aseguró que no habrá un ofrecimiento salarial “cuando están llamando a un paro”, pero deslizó que “después del paro y el descuento del día no trabajado” se retomará el diálogo con una oferta que no detalló.

Por su parte, López criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien dijo que “parece de esos soldados japoneses que no se enteró que terminó la guerra terminó y sigue defendiendo el 19%, mientras que (el ministro de Educación de la Nación, Estaban) Bullrich le está ofreciendo el 24% a los docentes universitarios”.

Según los cálculos de López, los gobiernos de Santa Fe, de Córdoba y Buenos Aires acordaron incrementos salariales para los docentes incluso superiores a los ofrecidos en las universidades nacionales si se suman los porcentajes de aumento con las sumas no remunerativas.

Fuente: Télam