Docentes dicen que acuerdo dejó “sabor amargo” y no descartan reabrir el conflicto

El secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, aseguró hoy que el acuerdo salarial alcanzado con el gobierno de María Eugenia Vidal dejó “un sabor amargo” y advirtió que no sabe “cuánto puede durar esto”.



“No amerita que nos feliciten, el desenlace deja un sabor amargo. Había más dinero, el Gobierno regateaba y tuvimos que hacer muchas medidas de fuerza para lograr el objetivo”, enfatizó el sindicalista.



Los gremios docentes aceptaron la última oferta salarial que les realizó la Provincia, que contempla una mejora global del 27,5%, pero Díaz aclaró: “esto sucedió por resignación y por necesidad ante la falta de recomposición de los sueldos”. “Si el dólar sigue como está , no mejorar la economía. Que la inflación vaya a ser la mitad que el año pasado es una ilusión. Hay una gran falta de consumo”, alertó.



En diálogo con radio Belgrano, el gremialista indicó además que “nosotros no pedimos de más: con un 25% de inflación y el 10% que perdimos el año pasado, se forma el 35% (de aumento salarial) que habíamos pedido originalmente”. También, dijo que “a este Gobierno tampoco le interesa la educación. Si del 54% de crecimiento del Presupuesto proponen utilizar solo el 27%, se están quedando con la diferencia. Si vamos a una escuela van a saber en que condiciones trabajan nuestros maestros”.



Díaz señaló, asimismo, que los días de paro “nunca se recuperan, los contenidos sí y hay técnicas didácticas para ello. No vamos a trabajar los días perdidos porque fueron descontados, pero si los devuelven los trabajamos”.

En ese marco, el gremialista dejó abierta la puerta a un nuevo conflicto: “No sé cuánto puede durar esto si el gobierno no cambia. Esto va a ser pulverizado si sigue el dólar como está, con la inflación, que hoy es del 28 por ciento interanual. Sigue siendo altísima”.

Por si parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró esta mañana que el acuerdo salarial con los docentes le permitió a la gestión provincial “sentar la bases para cambiar el vínculo con los gremios”. “Es hora de destacar los consensos y no los disensos que tuvimos en este trayecto. Por supuesto que cuando uno tiene que llegar a un destino, el camino no es indiferente”, dijo el funcionario bonaerense.

Lacunza consideró que a partir del entendimiento con los duros gremios docentes, ahora la gestión de María Eugenia Vidal “puede brindar a las familias y a los docentes certezas sobre las clases todo el año”.