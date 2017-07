La CAF aprobó otro crédito por u$s 220 millones

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y las autoridades del Ministerio de Finanzas firmaron financiamiento para proyectos de infraestructura hídrica, energética, turismo y al impulso de las iniciativas de PPP.

Se aprobaron las operaciones para el "Proyecto implementación de manejo integral de la Cuenca del Río Luján, Etapa II", por u$s 120 millones, y el "Programa de apoyo para el desarrollo de proyectos de participaciones público-privadas", por u$s 100 millones.

Además, se firmaron los contratos de préstamo para el "Programa de Infraestructura del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Catamarca", en el cual el CAF financia u$s 13 de u$s 17,14 millones, y el "Programa Sectorial de Enfoque Amplio para el Fortalecimiento del Sector Energía", hasta u$s 50 millones.

Actualmente, la cartera de operaciones en ejecución de Argentina con CAF supera los 3.300 millones de dólares para el sector público.