Argentina mostró el cambio ante los inversores estadounidenses

Con agenda abierta y sin esquivar una sola pregunta, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Transporte, Guillermo Dietrich se presentaron ante inversores y empresarios norteamericanos en la Universidad de Miami.

El dialogo entablado entre los expositores y el público tuvo momentos picantes, con datos técnicos pero también mucho contenido político.

"El cambio llegó para quedarse porque lo eligió la gente. Macri es el presidente con mejor imagen de Latinoamérica", destacó Dietrich.

Tras resaltar que "durante la era kirchnerista, la provincia de Santa Cruz recibió para obra pública 20 veces más presupuesto que La Pampa", y que "todo había ido a las manos de la constructora de Lázaro Baez", el titular de la cartera de Transporte ratificó que "en Argentina no hay más populismo, ni gobiernos deshonestos". Fue más claro aún cuando dijo que "aquí no se supone que hubo un gobierno corrupto, aquí hubo un gobierno corrupto".

Un dato que entusiasmó a la comunidad de negocios fue la vuelta del crédito a largo plazo.

Dujovne mencionó el "boom hipotecario" que vive el país desde principios de abril, a partir de los créditos UVA ajustables por inflación a 30 años con tasas de interés que van del 3% al 6%, según el banco.

"Se están dando cerca de 4.000 créditos al mes, y se estima que para finalizar el año lleguen a 7.000, cifra que podría trepar a 20.000 para 2019", anticipo el ministro de Hacienda.

El funcionario también recalcó que "recibimos un déficit primario del 5,4% del PBI, que 2017 iba a finalizar abajo del 4,2%, y que el objetivo para 2019 era llegar al 2,2%.

El transporte aéreo en Argentina fue uno de los temas en análisis.

"Entre 2008 y 2015 Aerolíneas Argentinas recibió u$s 5.000 millones en concepto de subsidios, o sea más de 700 millones anuales. Con ese importe, se podría duplicar la red de autopistas en el país, que es de hecho lo que estamos haciendo y concretaremos para 2019. En estos momentos en Argentina hay más de 1.300 kilómetros de autopistas en construcción", manifestó Dietrich.

El ministro de Transporte informó que "el primer año el déficit de Aerolíneas de u$s 700 millones bajó a u$s 300 millones y en 2017 llegará a 180 millones. El próximo año estará en u$s 90 millones y para 2019 lograremos que la empresa opere sin subsidios. En cabotaje, la línea aérea creció en abril 22%, mayo 25% y junio 25% interanual". Al mismo tiempo aseguró que la aerolínea seguirá siendo estatal y que "vamos a demostrar que una empresa del estado puede funcionar correctamente con un eficiente manejo de sus recursos".

Low cost

Al referirse al desembarco de las low cost, Guillermo Dietrich resaltó que "Mendoza como destino creció un 140% en su tráfico internacional. Antes LATAM le pedía al gobierno la ruta Mendoza Lima, y se la negaban. Avianca solicitaba venir al país con una inversión de u$s 250 millones, nuevos aviones y contratación de personal, y se lo negaban. Venía Norwegian, una de las mayores low cost del mundo con intención de invertir u$s 4.800 millones para volar en la Agatina, y le decían que no. Se presentó el proyecto Flybondi con una inversión millonaria y el secretario de Transporte de entonces les dijo que no iban a poder operar ahora ni nunca. Hoy todo esto cambio. Las empresas ya están y esto generará mayor oferta de servicios y menores costos para los usuarios".

Por la tarde, los ministros se acercaron al consulado en Miami, donde también funciona uno de los diez centros de promoción comercial argentina del mundo. Allí fueron recibidos por el Embajador Marcelo Martín Giusto y pudieron departir con la comunidad de residentes argentinos en la Florida.

"En el Belgrano Cargas había 130 conductores enfermos que no trabajaban hacía 5 años. Hoy hay 7. Estamos en esto codo a codo con el sindicato de La Fraternidad para aumentar el tiempo efectivo de trabajo sin cambiar la extensión de la jornada laboral. El proceso del ferrocarril es de 20 años. En 2019 estarán hechos a nuevo los 1.600 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano. Argentina tuvo en 2015 el peor año de su historia en transporte de cargas. En 1936 se movieron 40 millones de toneladas y en 2015, 18,5 millones. En 2016 arrancó una tendencia hacia arriba a partir de las primeras obras que fuimos realizando y apuntamos a trasladar por tren 100 millones de toneladas dentro de una década.

Argentina mueve 450 millones de toneladas de carga anualmente y en este proceso de 20 años llegará a 720 millones; por lo tanto, hay margen para el crecimiento de otros medios como el camión y el fluvio marítimo", señaló Guillermo Dietrich en el consulado argentino.