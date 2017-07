Larreta pide u$s 100 millones al BID para la Villa 31

El Gobierno porteño envió un proyecto a la Legislatura con el objetivo de lograr permiso para tomar deuda por u$s 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se destinarán a obras de infraestructura para la construcción de la nueva sede del Ministerio de Educación, por trasladarse a esta zona de la Ciudad, y de un centro de formación lindero.

El empréstito financiará las obras de infraestructura y la compra de equipamientos para el Nuevo Polo de Educación, que albergará la sede del ministerio mencionado y escuelas de distintos niveles educativos. También, según el texto puesto a consideración, se pretende mejorar los espacios públicos y dedicar una cuota a la intervención en viviendas y comercios.

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, recorrió en abril la Villa 31, adonde el organismo se comprometió a mudar sus oficinas para el cono sur. Tras esa recorrida, de la que participó el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, desde la sede gubernamental de Parque Patricios comunicaron que la entidad financiera se comprometía a otorgar hasta u$s 150 millones a través de su Línea de Crédito Condicional (CCLIP) para el "Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa". De ese monto, se destinarían

u$s 70 millones para el nuevo ministerio de Educación; u$s 30 millones para el centro de formación, y u$s 50 millones para el mejoramiento de viviendas. Pese a la diferencia, voceros del gobierno evitaron comentar la modificación del monto.

La nueva emisión de deuda sale de las previsiones de ingresos y egresos previstas en el Presupuesto 2017, por lo que requiere la aprobación del cuerpo legislativo. Mañana, la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera Y Política Tributaria que preside el legislador oficialista Alejandro García tratará el proyecto con el objetivo de llevarlo al recinto en la sesión prevista para el jueves 13 de julio.

Con este empréstito del BID, la Ciudad acumulará u$s 270 millones tomados con organismos multilaterales de crédito. El Banco Mundial ya había comprometido u$s 170 millones, que ya se encuentran en la ejecución de obras para pavimentar calles, brindar agua potable, sistemas de alcantarillado y drenaje, una nueva red de electricidad, iluminación pública, espacios públicos y viviendas.