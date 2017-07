Aseguran que no transfirieron fondos prometidos para SanCor

Tras la realización de la Asamblea extraordinaria de socios, realizada en la sede central de Sunchales hacia fines del mes de mayo, y ya en medio del denominado "plan de reestructuración", la cooperativa SanCor continúa con su crítico andar.

Sin definiciones importantes hasta el momento, sobre una posible venta o desvinculación de activos, desde Santa Fe, el Presidente de la Mesa de Productores Lecheros de dicha provincia, Marcelo Aimaro, advirtió que sigue habiendo cheques rechazados y empleados que cobran "en cuentagotas".

Esto se debe principalmente a que parte del préstamo Fondear, prometido por el Gobierno nacional, aún no llegó a las arcas de la cooperativa. "Tenemos entendido que a la empresa aún no le llegaron los últimos $ 250 millones comprometidos por el fideicomiso", aseguró el dirigente lechero, quien agregó que "muchos productores ya no le entregan leche a SanCor, se fueron y es difícil que vuelvan en las condiciones que hoy está la empresa", destacó en declaraciones a LT 10 radio Universidad Nacional del Litoral.

En la mencionada asamblea de socios se había aprobado la obtención del préstamo del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear) por un total de $ 450 millones y el inicio de un proceso de estabilización económica, con el restablecimiento de las actividades productivas y comerciales. El plan incluía la regularización gradual de los pagos pendientes, sobre todo a empleados de las distintas plantas y proveedores de materia prima. De ese crédito, la empresa había recibió hasta el momento un total de $ 200 millones.

Sin embargo, la situación parece estar lejos de regularizarse. Según informó el sitio Valor Soja, la cooperativa siguió teniendo cheques rechazados, a pesar de los fondos recibidos. El último, con un monto de $ 100.000, del 22 de junio, según registros del Banco Central. A la fecha, la suma de cheques sin fondos librados por SanCor suman $ 996,2 millones, de los cuales $ 286 millones fueron levantados con nuevos cheques de pago diferido. "La situación está muy atravesada por cuestiones políticas e intereses de por medio, que mantiene congelada gran parte de las negociaciones en la que está metida la empresa", afirmó a El Cronista un empresario del sector lácteo que mantiene negociaciones con SanCor, y que grafica hoy el contexto de parálisis que vive la cooperativa. Justamente, entre las autoridades ya se baraja una próxima definición por la venta de activos. De hecho, el ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, afirmó que "es inminente la definición sobre la venta de SanCor".

Para Aimaro, la situación de crisis productiva sigue existiendo, a pesar que los números oficiales marcaron un leve repunte de la producción lechera en los últimos dos meses. "La industria necesita leche porque no hay; no se ha levantado mucho en la producción; eso ha hecho que muchas industrias hayan tomado toda esa leche que se ha ido de SanCor", sostuvo.

Los datos de la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria marcaron que la producción nacional de leche creció en mayo en forma interanual, y por segundo mes consecutivo, en un 4%. Así, se ratificó el repunte que había mostrado la producción en abril, tras 12 meses consecutivos de baja. En ese mes, la producción había manifestado un avance en el nivel de actividad en los tambos del 5%, respecto de abril de 2016.