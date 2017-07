Machinea: "El bono a 100 años políticamente es un horror y económicamente no lo hubiera hecho"

El economista José Luis Machinea dijo que el gasto es muy alto pero que el freno a la inversión en el corto plazo se debe a la incertidumbre política. Si el Gobierno pierde las legislativas de octubre o Cristina Kirchner hace una buena elección, la gente recordará que no se podían sacar los dólares, anticipó, y añadió que la economía no ayudará al oficialismo para la cita electoral.

–¿Qué pasa con la economía del día después de los comicios si no gana el partido de Gobierno o gana por poco y hace una buena elección la ex presidenta Cristina Kirchner?

–Si esta pregunta me la hubiera hecho hace 6 meses hubiera dicho "no demasiado", porque pienso que hay un peronismo que no termina de aparecer, pero que finalmente lo hará y será más razonable de lo que hemos vivido en los últimos años. Ahora, cuando aparece Cristina y alguna de la gente que la acompaña, y la gente recuerda los últimos 12 años, la cosa empieza a cambiar, y esto va a afectar la inversión y el tipo de cambio.

–¿Los brotes verdes en la economía van a ayudar al Gobierno en las elecciones?

–Con un gasto público que es muy alto, supera 40% del PBI, la situación es muy compleja. Finalmente, con demora, porque el Gobierno lo demora, como en la obra pública y en algunas liquidaciones a las jubilaciones, comienza a repuntar la actividad, con oscilaciones y muy centrada en la obra pública y en el sector agropecuario, en la venta de motos o la venta de autos. O sea que va a ser muy heterogéneo, pero creo que eso va a dar 2% o 3% de crecimiento este año. ¿Esos brotes verdes los va a ver la gente? Las recuperaciones tardan en sentirse de seis meses a un año. La gente va a ver obra pública, pero en términos de bolsillo, el único impacto importante es que los acuerdos del sector privado en la negociación salarial están en el orden del 25% al 27%.

–Pero así las paritarias fueron más magras que años anteriores...

–No fueron acuerdos nada bajos, porque la inflación va a ser de 21% o 22%.

–Respecto de la inflación pasa da, los salarios perdieron poder adquisitivo...

–El año pasado los salarios perdieron en promedio entre 5% y 6% y este año van a recuperar 3% o 3,5%. ¿Van a recuperar todo? No, pero respecto del año anterior van a recuperar algo y eso va a tener algún efecto sobre el consumo. Hay que mirar también lo que está pasando con los créditos. Los créditos al sector privado son un desastre, están cayendo en el promedio de los últimos dos años. Pero los únicos que están aumentando son los hipotecarios y los personales y prendarios. Esto, desde el punto de vista de la demanda del sector de la vivienda o de bienes durables, va a tener un impacto favorable sobre el consumo. Sobre el resultado electoral, lo que podemos esperar es que la economía no ayude, pero deje de traer problemas. El Gobierno va a tener que ganar, y creo que lo sabe, por razones políticas.

–Para la inversión también es clave el nivel de gasto y el déficit, porque, la gente teme que se lo hagan pagar a ella y así es como no han entrado los $ 100.000 millones del blanqueo y mucho menos inversores globales...

–En el corto plazo es más importante la certidumbre política que el nivel de gasto. Si la Argentina no cambió o alguien piensa que van a volver los que tenían una política donde no se podían sacar los dólares, no va a invertir. En segundo lugar, efectivamente el nivel de gasto es muy alto y hay que ir reduciéndolo. Pero lo que hay que reducir es la relación gasto-producto. Se requiere una enorme disciplina por el gasto, para no aumentarlo, y aumentar el producto. Es complicado, con presiones de todos lados, para lo que se requiere ciertos acuerdos políticos, y sobre todo en el Congreso. Es lo que necesita el Gobierno, y si gana esta elección, espero que ese sea el momento de acordar, con parte de la oposición al menos, distintos tipos de reforma.

–Usted dice se equilibra el gasto si sube el producto, ¿cómo se hace sin el sector privado que no quiere traer la plata?

–No la quiere traer por el nivel de incertidumbre política. El nivel de gasto es elevado y el déficit, pero el Gobierno lo va a ir bajando gradualmente. Lo único bueno que heredó este Gobierno es un nivel de deuda muy bajo. Esto le permite endeudarse. La deuda de mercado no llega todavía a 30% del PBI. Hay margen para endeudarse durante 3 o 4 años y ese es el tiempo necesario para bajar la relación gasto - producto e ir haciendo reformas que favorezcan la inversión. Si esa tendencia se da, va a atraer inversiones. Bajar 6 puntos del producto el gasto de golpe no traería inversiones tampoco, por las tensiones sociales y políticas que generaría, provocarían más incertidumbre. El gradual es el mejor camino que tenemos.

–¿Y si no se da esa tendencia hacia la baja del gasto, tenemos otra fuerte devaluación en 5 años?

–No es para subestimar el problema que tenemos por delante, pero 50% de deuda de mercado en 2020 o 2021 es para empezar a preocuparse si en ese momento no conseguimos equilibrar el barco, pero antes creo que no hay que exagerar. Aunque entiendo que alguien afuera se ponga nervioso viendo la historia argentina.

–Macri es su propio ministro de Economía, y en Hacienda y Finanza, un funcionario consigue los fondos y el otro los gasta...

–Esto es un problema, pero lo peor es tener tanta gente dedicada a la economía en todos los ministerios. Prefiero la idea de un ministro de Economía fuerte, aunque sé los problemas que se generan con eso. O un ministro de Economía que esté en la Jefatura de Gabinete coordinando ese paquete. Pero que sea un economista.

–¿Qué opina del bono a 100 años?

–Una mirada es política y otra económica. Desde lo político fue un horror. No había que tener mucha imaginación para saber que iban a salir a decir nuestros nietos, biznietos, era poner sobre la mesa un tema discusión que no estaba. Desde el punto de vista económico, si es buen negocio o no, es opinable pero yo tampoco lo hubiera hecho. Duration de 40 años es similar al bono de 46 (megacanje) y ese título tenía una tasa 0,7% o 0,8% puntos menos que éste de 100 años.

Sobre lebacs: "La dinámica es insostenible"

José Luis Machinea dijo que no espera que el tipo de cambio llegue a u$s 20 a fin de año y negó que hoy haya una burbuja de Lebacs, aunque aceptó que "la dinámica es insostenible", si el Banco Central insiste con su actual política.

–¿Está barato el tipo de cambio?

–Tiene cierto atraso y le vendría bien subir un 15% o 16%, pero un super ajuste afecta el salario real. El tema no es voluntarista, es si la gente va a demandarlo como para hacerlo trepar. No creo que la incertidumbre llegue a tanto, y si hubiera un aumento excesivo de la demanda, que yo no veo, el Banco Central va a intervenir, tiene suficientes reservas para hacerlo. Si me dice que el tipo de cambio puede llegar a u$s 20 a fin de año, diría que me sorprendería muchísimo.

–¿Las Lebacs son un problema? Son iguales a la base monetaria, un tercio del gasto... ¿vamos a una burbuja que termine en un incumplimiento de contrato del Estado?

–Son 10% del PBI y 25% del gasto contando Nación y provincias. No me parece. Lo que hay que mirar es la dinámica. Todo es un problema si sigue aumentando todo el tiempo. La dinámica es insostenible.