El precio de jugar contra el mundo

Mientras en la Argentina se debaten distintas cuestiones ovaladas, la estructura profesional de la Unión Argentina de Rugby (UAR) sigue adelante: los Jaguares, la franquicia del Super Rugby, transita el tramo final de su segunda temporada y aún no logra hacer pie en la competencia. Hay quienes aseguran que, en los procesos a largo plazo, es lógico que haya intervalos desalentadores, donde la adaptación se presenta como la principal dificultad, pero también hay quienes critican con vehemencia el camino elegido. Respecto de lo deportivo, el tiempo dirá, pero, en lo inmediato, sí se puede ahondar sobre otros aspectos de este sistema.

Actualmente, hay unos 40 jugadores profesionales bajo la órbita de la UAR. Todos ellos defienden los colores de los Jaguares y cuentan con la posibilidad de ser convocados para los Pumas. Al momento de sellar su vínculo con la entidad, muchos se desarrollaban en los distintos Centros de Alto Rendimiento del país, mientras que otros retornaron a estas tierras desde clubes extranjeros, mayoritariamente de Europa. Pero, más allá de las circunstancias de cada player, todos presentan un común denominador: el 100% surgió del rugby amateur argentino.

Esa cualidad le brinda gran valor a cada institución, por lo que los derechos formativos pueden resultar significativos al emigrar un rugbier hacia el profesionalismo. Claro que las discrepancias, principalmente promovidas por el propio hecho de mezclar el amateurismo con el lucro económico, erigieron distintas perspectivas, a tal punto de que se convirtió en una suerte de tabú para algunos. En consecuencia, el panorama de cobro por ese reconocimiento exhibe particularidades diversas.

Destino Jaguar

La UAR financia el 100% de los Jaguares, pero no ocurre lo mismo en otras partes del Hemisferio Sur, donde también hay capitales privados involucrados. Por cada deportista argentino que es contratado para jugar en la franquicia, la UAR abona al club donde surgió una cifra cercana a los u$s 10.000 como recompensa por haberlo formado. "Es un monto fijo que la UAR ha impulsado en una reunión del Consejo y ha sido aceptada en la Asamblea por las distintas uniones", sostiene Carlos Araujo, presidente de la entidad madre.

Esta suma es la misma para todos los establecimientos implicados, se acredita una única vez y solo se hace efectiva si el player proviene del rugby amateur. "Si el jugador pasó por Europa, ya lo tendrían que haber defendido de otra manera. Ahí ya no está regulado", explica la autoridad máxima a El Cronista.

Tampoco son favorecidos los clubes que proveen jugadores a otros seleccionados albicelestes, como Argentina XV o los Pumitas. La retribución por derechos formativos solo corresponde a quienes se desempeñan en el combinado conducido por Raúl Pérez, porque, para hacerlo, rubrican un contrato profesional.

Hasta allí, es igual para todos. Sin embargo, algunas uniones provinciales son alcanzadas por esta gratificación y otras no. ¿Cómo se entiende esto? Sencillo: el club formador siempre es el principal beneficiario, pero existen casos en que el ente local retiene el 10%, 20% y hasta 30% del monto total. Eso depende de la región a la que pertenezca la institución.

En contraste, el esfuerzo de algunos establecimientos por mantener a flote la esencia amateur generó que rechazaran el dinero. "En general, los clubes recompensados están contentos, porque era un dinero que no esperaban y es mucho más que cualquier arancelamiento que podían recibir de una unión. La mayoría lo ha aceptado. Hay algunos que no, argumentando que no les parecía, pero en general han recibido el dinero", dice Araujo.

Directo al exterior

Dejando a un lado la contratación para los Jaguares, también existen montos por derechos formativos cuando un rugbier amateur es contratado por un equipo profesional del exterior. Aquí, la UAR ni siquiera interviene, porque el pago se realiza a partir de distintos aranceles impuestos por cada unión provincial.

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) presenta diversos valores según el nivel de competencia alcanzado por el deportista contratado. Si formó parte de los Pumas o el Plan de Alto Rendimiento, el ente exige $ 62.400. Si solo vistió la camiseta de los Pumitas, la tasa es de $ 41.600, al igual que si el jugador integró el Seleccionado Provincial de Mayores. Ahora bien, si se trata de un rugbier convocado al Seleccionado Provincial de Juveniles o perteneciente al Plantel Superior de cualquier club de la región, el costo es de $ 29.900. Y, si el deportista es mayor de 30 años, la suma es de $ 5.200. Según lo recaudado en cada caso, el club recibe el 70% y la URT se hace del 30%.

Similares son las categorías exigidas por la Unión Cordobesa de Rugby (UCR), aunque con cifras algo menores y porcentajes dispares: el 80% pertenece al club y 20%, la unión. En detalle, si el jugador participó en el primer representativo argentino, la UCR reclama $ 51.000, mientras que, si hizo lo propio en el de Menores de 20 años o el Seleccionado Provincial de Mayores, la suma es de $ 33.000. Si vistió la camiseta del Seleccionado Provincial de Juveniles, el monto varía entre $ 27.750 y $ 23.250 según la edad. Y si solo jugó en el primer equipo de algún conjunto de la provincia, $ 23.250.

La Unión Entrerriana de Rugby fracciona los mismos porcentajes que la cordobesa. En cifras, solicita $ 32.375 por cada jugador que haya ocupado un lugar en los Pumas y desee migrar. Si estuvo presente en los Pumitas o el Seleccionado Provincial de Mayores, recibirá $ 24.285. Por el resto, se pedirá entre $ 11.335 y $ 8.090, teniendo en cuenta su edad.

La Unión de Rugby de Salta, por su parte, adquiere el pago de $ 15.000 por cada pase internacional, incrementándose un 100% si se trata de un jugador con experiencia en algún seleccionado nacional o provincial. A partir de lo embolsado, se distribuye una mitad al club y la otra, al ente salteño.

Desde la Union de Rugby de Buenos Aires (URBA), en cambio, aseguran que no exigen ningún monto por los derechos mencionados. "Apenas se cobra un dinero que corresponde a gastos administrativos", amplían.

Las distintas alternativas se reproducen en cada unión del país. Lógicamente, estos aranceles no se aplican cuando la UAR desea contratar un jugador, dado que, si el deportista cumple con los requisitos antes expresados, abonará ese canon cercano a los u$s 10.000.

El análisis dispara varias incógnitas: ¿hasta dónde llegan los límites del amateurismo? ¿Es correcto que los clubes adopten características del profesionalismo? Mientras tanto, la guinda sigue girando.

Preocupación en SANZAAR

El ente organizador de los dos torneos más importantes del Hemisferio Sur busca prevenir la transferencia desenfrenada de jugadores hacia las ligas europeas. Carlos Araujo, presidente de la UAR, aduce: "El año pasado hubo 105 pases del Hemisferio Sur hacia el Norte, con lo cual empieza a generar un despropósito en todo el rugby internacional. Hay clubes que están sobrecargados de jugadores y hay otros torneos que se desmejoran".

Un gesto notable

El Club de Regatas Bella Vista donó dinero a la Fundación de la Unión Argentina de Rugby (FUAR), que acompaña a aquellos jugadores que sufrieron una lesión grave dentro de un terreno de juego. "Nuestra misión es ayudar a formar buenas personas en un rugby amateur. Si alguno sale buen jugador de rugby, nos alegramos, pero no lo hacemos por plata, no nos interesa", argumentan desde la institución que formó a Santiago Cordero.