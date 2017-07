"El fútbol hoy tiene que ser diferenciado como un negocio de entretenimiento"

–¿Cuál es la situación actual de la Superliga?

–La Superliga ya está constituida como Asociación Civil, e integrada por los 30 clubes que forman la Primera División. A medida que desciende algún club, se cae de la Superliga y cuando ascienden pasan a integrarla, hasta llegar a los 22 clubes que pretendemos. Cada uno de sus asambleístas tienen la facultad de poner a un miembro en el comité ejecutivo. Después hay una mesa directiva, que está integrada por su presidente Marcelo Elizondo, que es el único miembro de la mesa que no representa a ningún equipo. Es un CEO. Y que no pertenezca a ningún club es muy importante porque es lo que le da el grado de independencia necesario. Queremos salir de alguna manera del esquema típico de poder que ha gobernado la AFA durante 30 años. Esta es una gran oportunidad para que un conjunto de clubes, con intereses comunes, entiendan que el fútbol ha cambiado mucho en el último tiempo y hoy tiene que ser diferenciado como un negocio de entretenimiento.

Ese es el principio, y a partir de ahí hay muchas cosas que tienen que ver con lo económico, con lo deportivo, pero siempre con el espíritu de cómo hacer para que el fútbol se venda mejor, tenga mayores ingresos, y de esa manera que esos ingresos derramen sobre los clubes.

–¿Qué tipo de estructura administrativa tiene pensada para su funcionamiento?

–Tenemos una estructura muy pequeña y muy dinámica, con 20 o 22 empleados, nada mas, y estamos muy próximos a alquilar una oficina de 300 metros en Paraguay y Carlos Pellegrini. Vamos a tener un área de marketing muy fuerte.

–¿Cómo van a generar mayores ingresos?

–Creemos que el gran desafío por delante es la venta de los derechos internacionales. Queremos conseguir ingresos mas importantes de los que tenemos actualmente. Hasta ahora esto ha sido vendido como un paquete a una compañía y esa compañía después puede revenderlo a otros mercados. Si esto uno lo divide por zona o por continente puede maximizar los ingresos.

Los derechos por ahora está vendidos por la AFA hasta el año 2019. Esta claro que esos derechos le pertenecen a la Superliga respetando el contrato que se hace con la AFA. ¿Que quiere decir esto? que el contrato anterior ya lo cobró y lo estamos respetando de la gestión anterior. Cuando venza los vamos a poder utilizar.

Pero esto de vender los derechos a nivel internacional no es simplemente decir que los vamos a vender mejor, sino que hay cosas que hay que hacer para que se puedan vender mejor. Por ejemplo, los campos de juego tienen que estar mucho mas parejos, no solo por el espectáculo deportivo sino por la visión del televidente. También está el tema de la publicidad. El tema del horario a jugar. Si uno quiere entrar en Europa probablemente haya que trabajar horarios distintos. Algún partido importante quizás debería ir mas temprano. La Superliga tiene que tener un rol de poder ayudar a los clubes mas chicos a que puedan mejorar los standares de calidad que nosotros necesitamos, y también a los equipos grandes obviamente.

–La Liga Nacional de Básquet está haciendo un muy buen trabajo desde hace unos años en este sentido

–Sí, pero yo soy fanático del boxeo, y no me gusta el UFC, pero cuando hago zapping en televisión y veo como está preparado desde el punto de vista del espectáculo, comparado con el boxeo, me digo ‘nos quedamos en el pasado, nos quedamos 30 años atrás’. Y eso es lo que no tiene que pasar en el fútbol argentino. De todas formas no solo son cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, sino también con muchas otras que tienen que ver con lo deportivo. Hablamos recién de la equidad, y no puede descender un equipo con las cuentas al día y otros equipos peleando campeonatos y debiendo mucha plata a los jugadores se queden en Primera. Tenemos que poner reglas bien claras y duras en este sentido.

–¿Ya se sabe cuando arranca y termina la primera Superliga?

–El fin de semana del 20 de agosto ya que en el anterior se llevan a cabo las PASO, y finalizaría el 6 de mayo porque el 13 ya hay que dejar libres a los jugadores con vistas al Mundial, que comienza el 13 de junio.

–Falta muy poco para el inicio, ¿cómo van a hacer los equipos para cumplir con los standares de calidad pretendidos?

–El punto de partida es el que tenemos, y a partir de acá vamos a ir construyendo pero ya estamos pensando en ser muy estrictos de cara al próximo torneo y al libro de pases, en relación a los clubes que deben.

–¿Cómo será el reparto del dinero entre las entidades que integran la Superliga?

–Hasta ahora se manejaba una formula que dividía en tres grupos a los equipos dependiendo de su magnitud, y esa es la metodología que se va a utilizar en este campeonato para repartir los fondos. A futuro, lo que vamos a hacer es que van a haber dos "drivers" más en la fórmula. Serán tres entonces: uno va a ser el que existía; otro va a ser el de la meritocracia en función de la posición en el campeonato; y el restante va a tener que ver con el share, es decir con la información que llegue directamente desde la TV sobre la cantidad de televidentes que siguieron a cada equipo. Vamos a tener una metodología mucho mas justa, pero también sería muy injusto hacerlo para atrás.

Igual hay un límite siempre que establece que el equipo que más gana no puede ganar más de 2,2 veces que el equipo que menos gana. No queremos que pase como en España, donde la diferencia es muy amplia y hace que casi siempre sean dos equipos los ganadores de los campeonatos. Cuando uno mira el fútbol español, ve una liga bastante aburrida, excepto cuando juegan el Barcelona o el Real Madrid. Esto es porque destinan muchos fondos que van hacia estos equipos. Ahora cuando uno quiere buscar una explicación de porque en las últimas ediciones de la final de la Champions hubo un equipo español, tiene que ver justamente con esto, porque La Liga le da mucha plata a esos equipos.

Entonces, te hacen aburrido un torneo local, pero tienen tanto dinero que te garantizan el éxito en copas internacionales. Y eso es un poco el equilibrio que tenemos que buscar acá. Es decir, si los grandes equipos que pueden retener a las grandes figuras no tienen fondos para retenerlas, ocurre lo que ocurre hoy: que los argentinos gastamos más plata mirando fútbol extranjero que lo que los extranjeros gastan mirando fútbol argentino, y eso es muy malo.

Argentina tiene que apuntar a tener una Liga mucho más competitiva, más marketinera y taquillera, sin llegar a compararnos con la Liga española, pero en el corto plazo deberíamos superar a la Liga Mexicana, que maneja muchos fondos y se sigue mucho desde EE.UU, y otros países, sobre todo de Centroamérica.