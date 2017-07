Los 10 rugbiers mejores pagos del mundo

Son muchos los que piensan que el rugby no es un deporte popular y solo recibe atención durante el Mundial, el Seis Naciones o Top 14 de Francia. Sin embargo, este es uno de los deportes más populares en Inglaterra, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y Tonga. Países como Fiji, Madagascar, Gales, Nueva Zelanda, Georgia, Samoa y Tonga lo han adoptado como su deporte nacional. El rugby se juega, amateur y/o profesional, en 100 países, y la IRB tiene 103 miembros plenos y 17 asociados.

Si bien el Top 14 francés es el torneo profesional más conocido en la Argentina y uno de los más caros del mundo, ahora tiene un competidor de peso: el Súper Rugby, que cuenta con la participación de Jaguares e intenta posicionarse como la NBA del rugby.

¿En qué torneo están los jugadores mejores pagos del rugby mundial? Algunos pueden sorprender.



10) Manu Tuilagi

- Leicester Tigers (Premiership Rugby)

- 540.000 euros por temporada

Firmó contrato con el club por tres años. Es un jugador británico nacido en Samoa que participó del último mundial con la camiseta del seleccionado inglés como centro. Actualmente juega para los Tigers, pero sus lesiones recurrentes son una alerta para el club y los sponsors, que ven en este player de 26 años una posible figura convocante para el próximo mundial 2019 en Japón. El principal sponsor de Leicester es la marca de suplementos vitamínicos Holland & Barrett, pero también cuenta con el apoyo de Carterpillar y Kooga.



9) Bryan Habana

- Toulon (Top 14)

- 570.000 euros por temporada

Firmó contrato por cuatro años para jugar en uno de los mejores clubes del mundo -el Toulon del Top 14 de Francia-, dejando atrás al Stormers del Super Rugby en 2013. Habana es un rugbier sudafricano que se desempeña como wing. Es uno de los más rápidos de todos los tiempos: corre los 100 metros en 10.4 segundos. La marca Adidas lo tiene como una de sus estrellas. Por su parte, en la camiseta del Toulon figura lafirma francesa de seguros y retiro Mutuelles du Solei.



8) Charles Piutau

- Ulster

- 600.000 euros por temporada

El ex All Blacks de 25 años continuó su carrera de oro en el Ulster de Irlanda, llevándose el premio al jugador del Guinness Pro12 hace un mes. Piutau jugó 16 test matchs para los All Black y los dejó en 2015 para dirigirse a Wasps de Inglaterra, pero fue atraído por el Ulster en 2016 por dos años. El poderoso torneo inglés lleva el nombre de la cerveza Guinness. A su vez, el principal sponsor de Ulster es el conglomerado Kingspan, una empresa de materiales de construcción con sede en Irlanda que cotiza en la bolsa de Londres y reporta ganancias por más de 3.000 millones de euros al año.



7) Johnny Sexton

- Leinster

- 600.000 euros por temporada

El apertura del seleccionado de Irlanda es uno de los mejores jugadores del mundo y el mejor pagado de su país, de nuevo en Leinster con un contrato de cuatro años después de una temporada en el Racing 92 en Francia. El sponsor oficial del Leinster es el Banco de Irlanda, que también patrocina al Ulster y al Munster.



6) Leigh Halfpenny

- Toulon

- 610.000 euros por temporada

Uno de los jugadores de Gales en el extranjero, Halfpenny se trasladó de Cardiff Blues a Toulon en 2014 en un acuerdo de tres años, convirtiéndose este en uno de los pases más elevados en el mundo del rugby en su momento.



5) Ma'a Nonu

- Toulon

- 630.000 euros por temporada

Después de la Copa Mundial de Rugby que se disputó en 2015, Ma'a Nonu ha encajado en la línea de fondo junto a algunos de los mejores jugadores, como es el caso de Matt Giteau y Bryan Habana, entre otros. Nonu originalmente firmó un contrato de dos años, pero está previsto que este se extienda hasta 2018. La apuesta fuerte del Toulon lo posiciona como uno de los clubes más caros del mundo.



4) Aaron Cruden

- Montpellier

- 800.000 euros por temporada

El contrato de tres años de Cruden con Montpellier se hizo público a principios de 2017. Así, el apertura neozelandés de 28 años, campeón con los All Blacks en el mundial de 2011, pasó de los Chiefs del Súper Rugby al Top 14 francés y se convirtió en el cuarto jugador de rugby mejor pagado del mundo. Protagonista para la selección de los All Blacks en la serie ante Lions 2017 que inició en junio y sigue en julio. La empresa de equipamiento y logística francesa Altrad es el principal sponsor de Montpellier.



3) Matt Giteau

- Toulon

- 1,08 millón de euros por temporada

Si bien su contrato venció al cierre de esta edición, Giteau fue transferido al Suntory de Japón, y es uno de los jugadores mejor pagos de 2017. Puede que este australiano tenga 34 años, pero sigue contando con uno de los salarios más altos del rugby. Su incorporación al Toulon fue después del Mundial de 2011. Bernard Laporte, director del Toulon, manifestó que quizás sea el mejor jugador que ha tenido. Aún no se sabe por cuánto dinero fue su pase al Suntory japonés. Las empresas que acompañan al club son Adidas y Land Rover.



2) Dan Carter

- Racing 92

- 1.67 millón de euros por temporada

Apodado el "Súper hombre", el apertura de los All Blacks con 35 años continúa en el top 5 de los jugadores mejor pagados del mundo, incluso hasta 2016 se posicionaba en el primer puesto. El Racing 92 tiene como sponsor oficial a Natixis, un banco corporativo y de inversión creado en noviembre de 2006, luego de una fusión, y posee más de 20.000 empleados.



1) Ayumu Goromaru

- Toulon

- 1,70 millón de euros por temporada

El talismán de Japón se trasladó, primero, al Super Rugby para formar parte de los Reds, después de impresionar en la Copa del Mundo 2015. Sin embargo, su temporada fue cortada por una lesión en el hombro. En noviembre de 2016 fue contratado por el Toulon en un pase millonario, pero en junio de este año ya anunció que retorna, desde julio, al Yamaha nipón, siendo uno de los mayores fracasos del año. Japón será sede de la próxima Copa del Mundo en 2019, la primera en Asia.