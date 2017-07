La venta de motos subió 55% interanual en junio: cuáles son las favoritas del mercado

En junio, el patentamiento de motos tuvo un incremento del 55 por ciento interanual, según un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que arrojó un registro de 44.499 nuevas unidades.

El aumento de las ventas mantiene la tendencia de todo el primer semestre en el año, pues el patentamiento de la primera mitad de 2017 fue un 50,6% mayor que en los primeros seis meses del año pasado.

En el acumulado semestral, el mercado ya lleva vendidas 310.362 unidades, mientras que en la primera mitad de 2016 se patentaron 215.445.

Si se compara junio de este año con el mismo mes de 2015, la balanza registró un incremento del 19,9%.

"Con un mes de junio muy activo logramos completar el primer semestre con un 50% de incremento lo cual nos indica como el mercado está ávido de productos", expresó Gustavo Bassi, presidente de la División Motovehículos de ACARA.

Y añadió: "Estamos trabajando junto a las autoridades nacionales en la optimización de los procesos y en el desarrollo de instrumentos que permitan que esta buena demanda no solo no se mantenga si no que se pueda proyectar hacia el 2018."

Zanella, la más elegida

La mayor cantidad de patentamientos fueron de motos de la marca Zanella. Las 8210 motos vendidas por la firma representan el 18,5 por ciento del total.

Zanella logró consolidar su liderazgo en el mercado luego de destronar a Motomel, que en junio de 2015 ocupaba el primer lugar en ventas con un 19,7%.

En junio, Honda se colocó en segundo lugar con una participación del 15,6%, que representa 6953 unidades, y Motomel terminó tercera con 6797 motos, un 15,3% del total. Corven finalizó como la cuarta marca con un 14,4%.

Sin embargo, en el acumulado de 2017, aunque Zanella lidera con un 17,4%, Motomel es su más inmediata perseguidora con un 15,1%, mientras que Honda continúa en tercer lugar con 14,9% gracias a su buen desempeño en junio.