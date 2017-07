Tras anuncio de fusión con Cablevisión, Telecom escala más de 12% en la Bolsa

Los papeles de Telecom Argentina se disparan 12,49 por ciento, a 95,50 cada uno, como respuesta al reciente anuncio de fusión con la operadora Cablevisión y lideran las subas dentro del Merval, que crece 1,44 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 22.184,69 unidades.

Las otras subas más importantes dentro del panel líder las registran Central Puerto (3,81%), Tenaris (3,09%), y Autopistas del Sol (2,95%).

El total negociado en acciones asciende a 256.358.060 pesos, con un balance de 74 papeles en alza, 25 en alza y 7 sin registrar cambios en su cotización.

La operación permitirá que la empresa resultante pueda ofrecer servicios tanto de telefonía como de televisión paga.

En tanto, los del Grupo Clarín, controlante de Cablevisión, trepan 7,95%, hasta los $ 258 cada uno, dentro del Panel General.

“Telecom Argentina absorberá a Cablevisión y será la continuadora de sus operaciones”, precisó la empresa de telefonía en un comunicado enviado el viernes pasado.

Tras la fusión, Cablevisión también comenzará a cotizar en la Bolsa.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,14%, el AY24 mejora 0,45%, el Descuento en dólares sube 0,58%, el NF18 avanza 1,67%, el Par en dólares se valoriza 0,91%, el Par en pesos retrocede 0,56%, el PR13 suma 0,02%, y el PR15 resta 0,22%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva a media sesión.

En ese contexto, los ADRs de Telecom Argentina escalan 12,19%, hasta los u$s 28,43 cada uno y lideran los avances.

Las otras subas más importantes las registran Nortel Inversora (7,80%, u$s 33,66), Irsa Inversiones y Representaciones (3,11%, u$s 24,87), y Galicia (2,46%, u$s 43,69).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Globant (-3,61%, u$s 41,87), Cresud (-1,18%, u$s 19,22), e Irsa Propiedades Comerciales (-1,05%, u$s 56,04).

La fusión

A partir de hoy, y hasta principios del año próximo, los accionistas, el management, los funcionarios del área de comunicaciones y las estructuras de Telecom y Cablevisión desarrollarán una carrera que desembocará hacia enero de 2018 en la constitución de la principal empresa de telecomunicaciones del país.



La intención anunciada, el viernes pasado, de crear una compañía competitiva en un sector intensivo en infraestructura apunta a la oferta de servicios de "cuádruple play", es decir, datos por banda ancha, comunicaciones de voz fijas y móviles y emisiones de TV broadcasting.



La compañía fusionada tendrá un 38% del mercado de TV cable; 68% de los servicios de banda ancha fijos (Fibertel más Arnet); 39,5% de la banda ancha móvil; un 40,9% de la telefonía fija, y un 30% de la telefonía móvil (Personal + Nextel).



Hoy Cablevisión tiene un valor de mercado de unos u$s 6111 millones. Y Telecom, de alrededor de u$s 5000 millones. De ahí que la fusión determine esa relación de 55% y 45%.