Espert: “A Macri le pongo un 7 en manejo de la economía”

El economista José Luis Espert aseguró hoy que “le pondría un 7 (al presidente Mauricio) Macri en el manejo de la economía”, aunque reconoció que el mandatario “de ninguna manera está haciendo cambios para sacar a la Argentina de la decadencia”.

“Para lo que es la Argentina y los consensos que hay, que no se puede cambiar demasiado nada, dentro de eso Macri se amolda bastante a los consensos que hay. A cualquier otro presidente, dada la decadencia que la Argentina viene teniendo, claramente lo aplazo”, reconoció.

En diálogo con Radio La Red, el economista aclaró que pese a que Macri no está llevando adelante los cambios necesarios, “eso no significa que no se pueda tener un rebote económico como lo tuvo (Carlos) Menem después de la hiperinflación”.

“Aun en una Argentina decadente se pueden tener veranitos que duren años. Las reformas estructurales no se pueden hacer si no se pone a la Argentina a crecer al 8 o 9%”, analizó.

Y subrayó: "Las reformas estructurales no se pueden hacer si Argentina no crece, y eso no se logra si no cambias algunas cosas, como las leyes laborales”.

"Siempre se buscan las excusas y no se cambia, los costos sociales los estamos pagando por no cambiar. Macri puede tener rebote económico, pero a la larga seguimos igual. Cristina Fernández emitía dinero y Macri se endeuda", criticó.