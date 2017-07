Telecom-Cablevisión se tomarán este año para definir la fusión y preparar el servicio cuádruple play

A partir de hoy, y hasta principios del año próximo, los accionistas, el management, los funcionarios del área de comunicaciones y las estructuras de Telecom y Cablevisión desarrollarán una carrera que desembocará hacia enero de 2018 en la constitución de la principal empresa de telecomunicaciones del país.



La intención anunciada el viernes pasado de crear una compañía competitiva en un sector intensivo en infraestructura apunta a la oferta de servicios de "cuádruple play", es decir, datos por banda ancha, comunicaciones de voz fijas y móviles y emisiones de TV broadcasting.



Tal posibilidad la abrió una reforma que encaró el actual Gobierno ni bien asumió en diciembre de 2015. Pero lo hizo de forma tal que Cablevisión, del Grupo Clarín y de el mexicano David Martínez, gozaron de mayores posibilidades que el resto de los operadores ya instalados, la española Telefónica; Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, y aun de DirecTV-AT&T. Telecom, controlada por Fintech tenía el camino allanado, con complicadas "patas" en ambos lados.



La regulación limitaba el ingreso de las telefónicas a la emisión de video hasta enero de 2018 en tres ciudades y en la totalidad a partir de 2019.



Pero a Cablevisión pudo ensayar otro camino con su ingreso a la telefonía móvil a través de la compra de Nextel.



Ahora, tras el anuncio, en octubre las asambleas de accionistas deberán aprobar el "Compromiso Previo de Fusión". A partir de ese paso, que se descarta sin sobresaltos dada las mayorías de Martínez y de el núcleo de Clarín en Cablevisión facilitaría cualquier votación, deberán emitir opinión el regulador Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).





Los propios actores de la fusión reconocían la posibilidad de en ambas instancias se obligara a adecuaciones o desinversiones de formas de no consolidar un abuso de posición dominante en el mercado



La compañía fusionada tendrá un 38% del mercado de TV cable; 68% de los servicios de banda ancha fijos (Fibertel más Arnet); 39,5% de la banda ancha móvil; un 40,9% de la telefonía fija, y un 30% de la telefonía móvil (Personal + Nextel).



En términos societarios, y de acuerdo con lo comunicado, con la "relación de cambio" aprobada Cablevisión Holding, el accionista controlante de Cablevisión, y Fintech Media, su accionista minoritario, "recibirían una participación directa e indirecta total en Telecom Argentina (cuyo principal accionista indirecto es Fintech Telecom LLC) equivalente al 55% de su capital luego de considerar el aumento de capital social mencionado", mientras que "los accionistas actuales de Telecom Argentina retendrán el 45% restante del capital social por efecto de la fusión".



Hoy Cablevisión tiene un valor de mercado de unos u$s 6111 millones. Y Telecom, de alrededor de u$s 5000 millones. De ahí que la fusión determine esa relación de 55% y 45%.



David Martínez, dueño de Fintech, será el principal accionista con alrededor del 41% del paquete (hoy tiene 40% en Cablevisión y 44% Telecom). Otro 33% tendrá Cablevisión Holding la empresa escindida del Grupo Clarín pero que tiene como accionistas a Marcela y Felipe Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro). El resto flota en la Bolsa y es también propiedad de la ANSeS.