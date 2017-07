Lula niega manifiesto contra la justicia

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva negó que su defensa, junto a la de la ex jefa de Estado Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer estén preparando un manifiesto conjunto contra el Poder Judicial, como publicó la Folha de Sao Paulo.

Los tres políticos están en la mira de la Justicia por su presunta implicación en la trama corrupta de la petrolera estatal Petrobras, por la que están siendo investigados representantes de todo el arco partidario.

El diario indicó que los abogados de Lula, Temer y Rousseff trabajan en la redacción de un documento para cuestionar la actuación de la Justicia y de la Fiscalía en Brasil. Agregó que ese manifiesto es debatido por los letrados en un grupo de mensajería móvil y su objetivo sería pedir el fin del llamado "Estado de excepción" y la "retomada del protagonismo de la abogacía". Lula, quien tiene cinco procesos abiertos en su contra –la mayoría de ellos por corrupción–, subrayó en sus redes sociales que la noticia es "mentira".

En el marco de las investigaciones, Temer, en el poder desde hace un año, fue denunciado días atrás por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva, con base en las confesiones realizadas por directivos de la empresa JBS, una de las mayores procesadoras cárnicas del mundo.

El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras en primera instancia, podría publicar su primera sentencia contra Lula sobre la acusación de corrupción y lavado de dinero. Rousseff fue salpicada por las confesiones ante la Justicia realizada por delatores, pero no hay acusación formal en su contra.