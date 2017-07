Cumbre en Parque Norte y reacciones frente a las primeras encuestas

Santilli y sus hijos dijeron presente en la despedida de Cavenaghi de River

Pese al invitado estrella, dura derrota de los ministros en el fútbol de Olivos

Menem celebró sus 87 años en familia y con las elecciones en la mira

Un acto en Lomas de Zamora que pudo haber terminado en tragedia

Frigerio pasó por Entre Ríos y lanzó la lista local para las elecciones

El multitudinario encuentro que Cambiemos realizó en Parque Norte el viernes por la noche mezcló figuras políticas del espacio y mostró confiados al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal. "Tenemos que seguir este rumbo, gestionando antes de pensar en lo electoral. El resultado va a ser una consecuencia", coincidían los precandidatos a legisladores, diputados y senadores presentes, expectantes con los números positivos que arrojaron las primeras encuestas, a una semana del cierre de listas. Sin embargo, la mesa chica del Gobierno siguió los sondeos con cautela, sobre todo ante la elevada intención de voto que tienen la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. "Se mantiene la tendencia de antes del cierre de listas, con las tres fuerzas separadas en cinco puntos y cerca del tercio de electorado cada una", contó una fuente ejecutiva, que confía en que la fórmula Esteban Bullrich–Gladys González gane conocimiento a partir de que empiece la campaña, el viernes 14.Los dos grandes eventos del fin de semana fueron el casamiento de Lionel Messi en Rosario y la despedida de Fernando Cavenaghi en River. Sin presencia de políticos en el primero, sí hubo un fanático "millonario" en el homenaje al ex delantero. El vicejefe de Gobierno Diego Santilli fue al Monumental con dos de sus hijos y se fotografió con el ídolo. "Gracias por tantos goles y alegrías. Lo mejor en esta etapa", tuiteó.El clásico fútbol de cada miércoles en Olivos tuvo un invitado sorpresa la semana pasada. Todavía envalentonado por el triunfo 4-3 el último 20 de junio, el equipo "Ministerios" se reforzó con Hugo Ibarra, el ex lateral derecho de Boca, quien a los 43 años aún mantiene su buena forma física y su velocidad. Al formoseño lo llevó su coterráneo, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. "Pensaron que iban a ganarnos, pero se comieron cinco pepas", chicaneó uno de los integrantes del equipo "Casa Rosada" tras el 5-1 en el que descolló el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, con dos goles, en un partido que se abrió por un gol del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y en el que también convirtió Fernando De Andreis, secretario de la Presidencia. Tras la goleada, Ibarra contó anécdotas de los superclásicos y recordó cuando el ex árbitro Héctor Baldassi, precandidato a diputado por Cambiemos en Córdoba y presente en el picado, lo expulsó en uno de ellos. Por la Casa Rosada jugaron, además de Frigerio, De Andreis y Méndez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, y el vocero presidencial, Iván Pavlosky.Precandidato a senador por La Rioja, con la posibilidad de extender su mandato en la Cámara Alta hasta 2023, el ex presidente Carlos Menem celebró ayer en familia sus 87 años. Su hija, Zulema, tuiteó: "Feliz cumple papa!! Te amo con mi alma!! Gracias Dios por cada año que me regalas junto a mi viejito". El ex mandatario acaba de ser condenado a siete años de prisión en la causa que investigó el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, pero apeló la medida en la Corte.Pudo haber sido una tragedia, pero por suerte no pasó a mayores y sólo hubo heridos leves. La situación se dio en la tarde-noche de Lomas de Zamora, en la calle Frías al 580, cuando se desplomó un escenario colmado por más de 20 funcionarios del municipio, que encabezaba el jefe de Gabinete comunal Guillermo Viñuales, quien sufrió una fractura en el peroné derecho.En la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos, se realizó la presentación oficial de la Lista "Cambiando Juntos", en un evento que contó con la presencia del ministro del Interior Rogelio Frigerio. La lista que encabezan el radical Atilio Benedetti y la dirigente del PRO Alicia Marcuard, recibió el respaldo de 29 intendentes de Cambiemos, 9 intendentes vecinalistas, 10 diputados provinciales, 6 senadores provinciales, 15 concejales, 3 diputados nacionales y el senador nacional Alfredo De Angeli.