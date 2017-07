Acciones subieron hasta 20% en junio: en el año hay saltos de casi 200%

A pesar del golpe de MSCI, las acciones cerraron junio con mayoría de ganancias y el semestre con subas de hasta 200%.



En cuanto al cierre mensual, junio terminó mejor que lo esperado pese a que la noticia sobre la exclusión del mercado argentino en el índice MSCI emergente golpeara a la bolsa. Los saldos fueron mixtos, pero aún así hubo ganancias de hasta 20,4%, como en el caso de Transportadora Gas del Norte.



En junio también ganaron Banco Macro, Transportadora Gas del Sur y Tenaris, 7,5% 5,8% y 5,5% respectivamente. No obstante, las menos negociadas Petrolera del Cono Sur, Boldt, Grupo Concesionaria del Oeste y Andes Energía, se dispararon 45,2%, 30%, 25% y 14,5%, respectivamente.



En terreno opuesto, Agrometal, Siderar e YPF perdieron 10,7%, 8,6% y 8,5%, mientras que acciones menos líquidas como Celulosa, Fiplasto y Molinos, se hundieron en el mes 20%, 15,1% y 14,1%.



En el primer semestre las principales ganancias fueron para Boldt, Andes Energía y Transportadora Gas del Norte (única de las tres que pertenece al Merval): se catapultaron 243,7%, 239,3% y 192,7%. El principal índice porteño creció 29,5% en seis meses



"Si bien hubo alzas muy fuertes, las acciones que más volumen mueven y son más tradicionales como Pampa o Transener también crecieron entre un 80% y un 90% en el año", dijo el agente productor del Merval Juan Manuel Palacio.



De todas formas, el especialista sostuvo que algunas energéticas están sobrevaluadas: "Son papeles a los que entraron muchos fondos de afuera".



Además recordó que se decía que al permanecer Argentina como frontera esas acciones iban a ser las que más iban a sufrir y no fue así.



Por otro lado, resaltó que "todo indicaba que junio iba a terminar mal, pero el Merval solo cayó 2%; la mitad del panel quedó en verde y la otra mitad en rojo, no fue algo generalizado". Para graficarlo comparó el nivel del índice antes de la exclusión del MSCI, el cierre del 19 de junio, y el del viernes pasado: 21.657 puntos contra 21.913 puntos. Es decir que el Merval ya recuperó lo perdido.



El director de Portfolio Personal Augusto Posleman dijo que en general junio fue un buen mes para las acciones, pero no para bonos. "Fue un mes negativo para los títulos públicos. Los más castigados fueron los de mayor duration; el Discount perdió 2% mientras que el Argentina 2046 cayó el 4%, medidos en dólares", detalló.



El experto también hizo referencia al carry trade: "El tipo de cambio subió casi 4%, mientras que una Lebac dio alrededor de 2% si se tiene en cuenta una tasa promedio de 25%. Con lo cual, en junio el dólar le ganó al peso, sin embargo creo que estructuralmente sigue siendo mayor la oferta de dólares que la demanda y que en el mediano plazo va a seguir pasando lo mismo, que el que invirtió en pesos ganará más".