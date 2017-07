Estrategias para que los fondos ingresados al blanqueo den renta para pagar impuestos

Un gran número de los que ingresaron al último blanqueo lo hicieron de mala gana, por la presión internacional o porque el banco extranjero le cerró la cuenta por no ser de "interés" y le entregó un cheque. Esos argentinos que tenían fondos en el exterior por más de $ 100.000 millones se contentaban con conservarlos, aunque afuera casi no consiguieran renta sobre sus tenencias. Pero ahora, cuando el dinero que poseen está patente a la AFIP, necesitan que genere ganancias suficientes para pagar los impuestos que les reclamarán por él. Entonces surgen las preguntas. ¿Riesgo argentino o riesgo extranjero? ¿Estados Unidos o Suiza? ¿Constituyo un trust irrevocable?



"Se han duplicado y triplicado fortunas, y el que no tenga una estrategia patrimonial va a ver erosionado su patrimonio para él y para sus herederos", enfatizó Guillermo Pérez, del Grupo GNP, en el panel sobre "La vida después del Blanqueo" del 11º Encuentro de Impuestos de IDEA. César Litvin, de Lisicki, Litvin y Asoc., brindó un detalle pormenorizado de las distintas inversiones en la Argentina y en el exterior, y su carga tributaria. Para cuantificar la renta que necesitará ahora un inversor, Pérez ejemplificó que con una tenencia de u$s 100 millones perderá u$s 1,5 millón en el año (u$s 750.000 por Bienes Personales; u$s 250.000 comisión de guarda y el resto la comisión bancaria de compra y venta)..



Para obtener esa renta, Pérez aconsejó tomar la mitad del riesgo en instrumentos argentinos que dan más rendimiento y tienen menor carga fiscal, porque el endeudamiento está bajo y aunque el déficit no disminuya, quedan de 3 a 5 años en los que el país todavía será la "vedette" de Wall Street.



Respecto del riesgo extranjero, Pérez comentó que muchos prefieren invertir en bancos de Estados Unidos porque es menor el costo de entrada y salida para hacer trading y son más ágiles, pero para cuentas corrientes, inmuebles, acciones y fondos comunes de inversión, explicó Litvin, existe un impuesto a la herencia de 40%. Y sobre acciones y fondos comunes de inversión, le retienen impuesto a la renta.



Ante eso, Pérez aconsejó, si se quiere invertir en acciones estadounidenses, hacerlo a través de fideicomisos radicados en terceros países.



Otro problema es el de si nombrar o no "cotitular" a un familiar. En realidad los bancos ofrecen esto asegurando que puede resolver muchos problemas, pero los especialistas aseguraron que no es verdad. Si el titular fallece, el cotitular no podrá mover los fondos y en Estados Unidos puede tener que pagar impuesto a la herencia de todos modos. Además, si el cotitular tiene su propio emprendimiento y tiene una quiebra, por ejemplo, también es un gran riesgo para el titular, puntualizó Pérez.



En Suiza, sobre todo en algunos cantones, se consigue más tasa por dejar la plata en el banco, pero la comisión por entrada y salida puede llegar a ser de hasta 0,5% y 1%.



Litvin añadió que, cuando se hizo el blanqueo mucha gente cambió de ciudadanía, pero aclaró que esto no sirve porque los bancos en todos los países tienen normas de "conozca a su cliente". En un paréntesis, aclaró que las entidades financieras argentinas siguen incumplimiento la Resolución de la AFIP que les prohíbe pedir declaraciones juradas de impuestos a potenciales clientes. "No hay que dárselas", remarcó.



Sobre cómo invertir los fondos del blanqueo, también señaló que en Argentina muchas inversiones financieras están exentas de Impuesto a las Ganancias: las Lebacs han sido equiparadas por Ley a títulos valores, la tenencia de dólares, los plazos fijos, los fideicomisos con autorización oficial.



En cambio, los bonos de Estados Unidos pagan más impuesto, al igual que otros extranjeros, según dónde fueron emitidos.



Recordó que los convenios para evitar la doble imposición con Brasil y Bolivia todavía tienen beneficios especiales para que los argentinos inviertan en deuda de esos países.



Sobre la posibilidad de constituir fideicomisos irrevocables, Pérez reconoció que es algo que el argentino todavía rechaza, pero que puede convenir dependiendo del monto de la fortuna, de si se trata de bienes propiedad de menores de edad y de si el titular puede vivir muy bien con el flujo que genera su compañía, mientras la propiedad de la misma, sus obras de arte y otros bienes quedan en el trust a disposición de sus herederos.



Para sociedades constituidas en Argentina, no para personas físicas, las inversiones financieras e inmobiliarias en el exterior, por regla general, están alcanzadas por impuestos, con excepción de las tenencias beneficiadas por el tratado con Brasil y Bolivia, concluyó Litvin.



Para Pérez, lo difícil es que los fondos del blanqueo entren al país en forma de inversiones, en buena parte, debido a la alta presión tributaria del 33% que si se toma una evasión de 40%, en realidad llega para los que efectivamente pagan los impuestos al 55%.