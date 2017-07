En el primer semestre, el crédito creció por encima de los precios

Después de un 2016 decepcionante, en el que el crédito bancario se contrajo, en el primer semestre de este año los préstamos bancarios lograron crecer.



"Los números oficiales dan cuenta de que el año pasado no fue un buen año para el crédito al sector privado. A lo largo de 2016 los préstamos dirigidos a las empresas aumentaron 34,5% a lo largo de 2016 y el crédito al consumo trepó 29%, quedando en ambos casos por debajo de la inflación, que a nivel nacional llegó a 37,5% según nuestras estimaciones", recordó un informe de Ecolatina.



Si se comparan los primeros seis meses de este año con el mismo período de 2016, el aumento es del 39% interanual.



Según el informe, con una tasa promedio que rozó el 40% el año pasado no fue el mejor para el crédito. Sin embargo, el aumento del stock de depósitos en dólares y la flexibilización de las normas permitieron que esas líneas despegaran mientras el financiamiento en pesos empezaba a reaccionar.



"En el arranque de 2017, la recuperación de los préstamos se consolidó y, a diferencia de la situación de un año atrás, la mejora es generalizada. Claro que no todas las líneas de crédito se comportaron de la misma forma, y el cambio en el escenario económico permite ver algunas modificaciones en la composición de los préstamos", dijo el informe.



Según el análisis de Ecolatina, la recuperación del crédito vino con cambios: los créditos a mayor plazo crecen mejor.



"Dentro de la recuperación mencionada se destacó el incremento de los préstamos dirigidos al consumo, cuyo stock aumentó 18% en el primer semestre del año, y trepó 40,5% interanual. El mayor dinamismo de estos créditos respecto del total (16,5% y 39% interanual) no es una novedad, pero sí lo es el hecho de que aquellos dirigidos a la adquisición de bienes durables hayan liderado dicho dinamismo", dijo la consultora. "En los primeros seis meses del año, el stock de préstamos prendarios e hipotecarios acumuló un alza de 30% y 23% respectivamente, y en junio treparon 65% y 36% interanual", agregó el reporte.



En materia de créditos a empresas, mientras tanto, el stock acumuló un alza del 15% en el año, con mayor incidencia de los documentos en moneda extranjera.