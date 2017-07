Encuesta del BCRA le pega cerca a la inflación prevista hace un año

Hace un año, el Banco Central relanzó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), una encuesta que analistas, consultores y bancos comunican cada treinta días sus perspectivas de inflación, tipo de cambio y tasas de interés para los próximos meses.



Doce meses después, puede verse que los analistas, entre los que se cuentan locales y extranjeros, se anticiparon con un margen mínimo de error a la cifra de inflación anualizada para junio de este año. De hecho, los pronósticos que brindaron los participantes del REM un año atrás, en junio del año pasado, para la inflación a 12 meses vista, preveían –de acuerdo a la mediana– un incremento de 22,5% interanual el mismo mes de este año. Si el próximo 11 de julio el Indec da a conocer que la inflación acumulada en el sexto mes del año fue de 1,9%, el pronóstico habrá sido exacto.



Según publicó el blog del Banco Central, "Ideas de peso", si se toma el pronóstico de inflación mensual para junio que surge del último relevamiento de mayo, la inflación acumulada en los últimos 12 meses sería incluso unas décimas inferior.



"Esto refleja que el REM ha sido un valioso predictor del fenómeno bajo análisis en el mediano plazo, como ser la proyección de la inflación para los próximos 12 meses, al margen de los posibles desvíos en los que pueden incurrir los especialistas al estimar un dato puntual", destacaron Manuel Martínez Casado, Matías González Orosco y Rafael Arístides Selva, los analistas del BCRA que realizaron el balance.



Este relevamiento resulta clave en el sistema de metas de inflación que se impuso hace más de un año Federico Sturzenegger. Concretamente, las expectativas de inflación son el insumo necesario para tomar decisiones de política monetaria. El 90% de los bancos centrales que se han planteado metas de inflación maneja algún tipo de relevamiento de expectativas en el sector privado.



Con otros parámetros, las predicciones no habrían sido tan exactas. Hace un año, los analistas del REM esperaban que la tasa de política monetaria, en aquel momento la Lebac, estuviera en 2017 en el orden del 19,4%. Sin embargo, el Central no logró bajar la Lebac del 22,25% que alcanzó a mediados de marzo.



Respecto al tipo de cambio, los consultados por el Banco Central preveían un dólar cercano a los $18,7. Pese al crecimiento que tuvo el mes pasado, la moneda estadounidense aún no consiguió superar el récord histórico de $16,88.



"El BCRA tuvo éxito en convencer a quienes siguen de cerca sus acciones de que la política monetaria planteada está conduciendo a un sendero de desinflación que se acerca al objetivo del BCRA, más allá de que persisten discrepancias entre los pronósticos y la meta del banco central", reconocieron los analistas del Central.



Entre estas discrepancias también resaltaron las que se dieron entre las variaciones esperadas y los datos finalmente difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). "Sin embargo, no es posible desconocer que el contexto en el que los analistas han realizado sus pronósticos de inflación, en términos de disponibilidad de estadísticas, dificultó el dimensionamiento preciso de los impactos de las correcciones tarifarias", reconocieron en el Central, pero agregaron: "No obstante, lo más relevante sobre este punto es que no hay indicios que sugieran que persista un sesgo particular en los desvíos absolutos de los pronósticos del REM".