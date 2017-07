La inseguridad superó a la inflación como la mayor preocupación social

A partir de la desaceleración que experimenta la suba de precios en los últimos meses, la inflación pasó a un segundo plano en el ranking de las preocupaciones sociales. Hoy, a 40 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias la inseguridad vuelve a ser el tema que más afecta a los argentinos y el debate sobre cómo erradicarla ocupará, probablemente, un lugar central en los discursos de la campaña bonaerense, territorio donde se desarrollará el capítulo más relevante de los próximos comicios.

Según lo revela el estudio nacional del "Humor social y político", elaborado este mes por D’Alessio IROL/Berensztein entre mayo y junio se experimentó un incremento de las respuestas que señalan a la inseguridad como el primero de los diez temas que más preocupan, por encima de la inflación, los aumentos tarifarios, el bajo nivel de la educación primaria, la violencia contra las mujeres, la presión impositiva, la falta de castigo a los actos de corrupción y el fácil acceso a las drogas, entre otras.

"Hace más de una década que la inflación y la inseguridad constituyen las principales preocupaciones de los argentinos. Se ha establecido una suerte de juego de suma cero entre ambas. Ahora que la inflación parece ceder un poco, aflora la inseguridad como el issue central. Pero ante cualquier rebrote inflacionario, como los umbrales y la percepción de inseguridad tienden a ser altos y estables, las prioridades tienden a invertirse", señaló el politólogo Sergio Berensztein y remarcó que "de todas formas, se trata de una sociedad acosada por la incertidumbre: tanto en su seguridad física, como en el plano económico".

"En este momento, el Gobierno parece estar en un momento de relativa paz. A diferencia de la preocupación por la inseguridad, el resto de las variables bajó. Pero inclusive para la sociedad no es una responsabilidad primaria del Ejecutivo hallarle una solución al problema. Considera que los responsables son todos por igual y, en segunda instancia, la Justicia", añadió el analista Eduardo D’Alessio.

Las diferencias al respecto se las puede encontrar a la hora de dividir las opiniones por el voto practicado en el ballottage presidencial. Quien optó por Cambiemos, considera que la carga mayor recae en el Poder Judicial (37%), mientras que los que eligieron al Frente para la Victoria consideraron mayormente que la responsabilidad es de "Todos por igual" (34%) y luego del gobierno nacional (31%).

Sin embargo, hay coincidencias en que los sectores sociales más perjudicados son los de menores recursos (82% de las respuestas múltiples), luego los jubilados (76%), las personas con algún tipo de discapacidad (53%), los jóvenes (51%) y las mujeres (41%).

Asimismo, para ocho de cada diez encuestados, mejorar el sistema educativo contribuiría a bajar los índices delictivos. También plantearon la necesidad de combatir la droga y el narcotráfico (76%), que los delincuentes cumplan con las condenas (75%), generar nuevos puestos de trabajo (69%), limitar las excarcelaciones y salidas transitorias (67%), terminar con el 2x1 (63%), revisar el perfil de los violadores (47%), bajar la edad de imputabilidad (45%) y más policías en las calles (36%).

El sondeo, realizado a 1185 mayores de 18 años en todo el país, mantiene la visión crítica sobre el actual momento de la economía pero, a su vez, exhibe un diferencial de expectativa positiva para el próximo año. Por ello, a la hora de analizar el empleo, quienes eligieron en 2015 al FPV consideran que las pymes no contratan personal porque la economía aún no ha mostrado signos de reactivación (86%), mientras que para los votantes del oficialismo, hay que encontrar las razones primero en los elevados costos no salariales (72%).

Sobre el resultado de las futuras elecciones, tanto oficialistas como opositores coinciden en que permitirá evaluar al gobierno nacional (68%), pero mientras que 55% de los votantes de Cambiemos considera que tendrá un impacto positivo en la gobernabilidad de Mauricio Macri, el 40% de los kirchneristas estima que será negativo.