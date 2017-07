Prevén mayor participación en el programa RenovAr

Crece la expectativa en el sector privado por la nueva ronda 2.0 del RenovAr, programa que impulsa proyectos energías renovables, que el Ministerio de Energía y Minería, convocará el mes próximo.

Por lo menos así lo entiende Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), quien afirmó que "va a ser mejor que las dos anteriores, porque ya se recorrió una parte de la curva de aprendizaje, tanto por el Estado como por los privados".

El titular de entidad sectorial le dijo a la agencia Télam que en esta nuevo llamado "se dará la oportunidad de que jueguen todos los operadores y todas las provincias, incluidas las más grandes (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) que hasta ahora no tuvieron ningún proyecto".

‘Muchos de los gobernadores que en las primeras rondas no se presentaron porque no habían adherido a la ley 27.191 (de fomento sectorial), o porque fueron tímidos, vieron que otras provincias captaron inversiones muy fuertes, y por eso creo que va a haber más participación‘, sostuvo el titular de Cader.

"El desafío, consideró Álvarez, es que los precios se sostengan a la baja, en un marco de aumento de las tasas de interés y ante la próxima caída, a fin de año, de las exenciones impositivas aduaneras". Como compensación a esos factores, dijo el empresario, el mercado se respaldará en bajas de otros costos, en función de las experiencias acumuladas.