Buenos Aires, cada vez con más torres y menos mansiones

El precio no es el único factor que dificulta hoy comprar una casa de lujo en la Ciudad de Buenos Aires. Las viviendas con precios superiores a los u$s 2 millones escasean y apenas hay 100 propiedades en los barrios porteños más cotizados disponibles en el mercado. A un mayor precio, la oferta es ínfima. Las casas de más de u$s 9 millones representan solo el 4% del mercado de este segmento en la Capital Federal y se ubican en zonas selectas de Belgrano y Barrio Parque.



En el mercado aseguran que el boom de construcción de edificios de la última década arrasó con las casas antiguas de grandes superficies distribuidas por todo el suelo porteño. Los desarrolladores las compraron por el valor del terreno y transformaron el espacio que ocupaba una propiedad unifamiliar en un edificio en el que habitan 50 familias. En las zonas donde no se permite multiplicar los metros cuadrados de manera de hacer una torre, surgieron proyectos de los conocidos como "PH", seudo casas compartidas con otros propietarios.



Según un relevamiento de Navent, la firma dueña del portal de búsqueda de inmuebles Zonaprop, hay solo 100 casas en venta en la Capital Federal con valores por encima de los u$s 2 millones. El 10% supera los u$s 5 millones y el 4% los u$s 9 millones.



Entre los casos más destacados se encuentra en el mercado una casa en Belgrano (en la calle Sucre al 1000) que se vende a u$s 10 millones. Tiene 850 metros cuadrados de superficie, tres dormitorios en suite, vestidores, dependencia de servicio, un imponente hall de entrada y una piscina semi-integrada a la propiedad, quincho suspendido en el aire con visual al jardín por encima de la piscina y cochera para dos autos, cuatro baños, hidromasajes, sauna, terraza y todas las terminaciones son de alta calidad. Otra, en la zona de Barrio Parque, se vende a u$s 6,2 millones. Se trata de una edificiación de estilo anglo-americano con ladrillo a la vista, de tres pisos. Tiene dos escaleras y un ascensor, y detalles como un gran hall de entrada tras el que convergen, a través de puertas corredizas, un escritorio con chimenea y boiserie y la una enorme recepción.



El mercado de casas de lujo se ve afectado actualmente además por la competencia de las torres premium, con amplios pisos enteros, numerosos ambientes, detalles de categoría, jardines (aunque compartidos) con árboles y piscina, entre otros amenities o características más de casas que de departamentos. En cuanto al comportamiento de la demanda, la balanza se inclina en muchos casos hacia los departamentos por la simple razón del precio. Federico Barni, director de Navent, asegura que un departamento con la misma cantidad de ambientes y en la misma zona que una casa de lujo cuesta la mitad.



Generalmente, los departamentos tienen una menor superficie pero cuando la búsqueda de los compradores está basada en el número, por ejemplo, de dormitorios para una familia con muchos hijos; lo importante es la cantidad y distribución de los ambientes más que la amplitud. Sobre todo cuando en el valor de la casa es del doble.



Una relación similar hay en el mercado del alquiler. Según Barni, para una casa en Palermo Chico de seis ambientes se pide un alquiler de u$s 25.000. Un departamento con esa distribución en el la zona, cuesta u$s 9000 más $19.000 de expensas.