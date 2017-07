La desigualdad y el desempleo explican la oleada populista

Por qué aumentó el atractivo de las ideas populistas en los países occidentales? ¿Es éste un fenómeno temporario? Después del Brexit y de la elección de Donald Trump, el derrumbe del apoyo en Francia a los partidos políticos consolidados y el ascenso del Movimiento Cinco Estrellas en Italia, sin mencionar el avance repentino del populismo autoritario en Europa Central y Oriental, éstas son preguntas importantes.



¿Qué es, en primer lugar, un populista? La característica permanente del populismo es su manera de dividir el mundo en un pueblo virtuoso, por un lado, y las élites corruptas y los amenazantes extranjeros, por el otro. Los populistas desconfían de las instituciones, particularmente de aquellas que limitan la "voluntad del pueblo", como los tribunales, los medios de comunicación independientes, la burocracia y las normas fiscales o monetarias. Los populistas rechazan a los expertos acreditados. También desconfían de los mercados libres y del libre comercio.



Los populistas de derecha creen que ciertas etnias son "el pueblo" e identifican a los extranjeros como el enemigo. Son nacionalistas económicos y apoyan los valores sociales tradicionales. A menudo depositan su confianza en líderes carismáticos. Los populistas de izquierda identifican a los trabajadores como "el pueblo" y a los ricos como el enemigo. Ellos también creen en la propiedad estatal. ¿Por qué estas ideas se volvieron más poderosas? Ronald Inglehart, de la Universidad de Michigan, y Pippa Norris, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, argumentan que la reacción de los hombres blancos de mayor edad y poca educación en contra del cambio cultural, incluyendo la inmigración, explica el auge del populismo más que la inseguridad económica.



Esto es parte de la verdad, pero no toda la verdad. Los fenómenos económicos y culturales están interrelacionados. Este estudio considera la inmigración como un cambio cultural. Sin embargo, también puede perfectamente ser un cambio económico. Incluso más importante, el estudio no pregunta qué ha cambiado últimamente. La respuesta es la crisis financiera y los consiguientes shocks económicos. Éstos no sólo acarrearon enormes costos. También dañaron la confianza en -y por ende la legitimidad de- las élites financieras y autoridades que deciden políticas. Estos emperadores resultaron estar desnudos.



Se me ocurre que ésa es la razón por la que Trump es presidente de EE.UU. y por la que los británicos eligieron el Brexit. El cambio cultural y el declive económico de las clases trabajadoras aumentaron el descontento. Pero la crisis financiera le abrió la puerta a una oleada populista.



Para evaluar esto, reuní indicadores del cambio económico a largo plazo y de la crisis para las economías líderes del Grupo de los 7 (G7), más España. Los indicadores a más largo plazo abarcan la pérdida de empleos en la industria manufacturera, globalización de las cadenas de suministro, inmigración, desigualdad, desempleo y participación en la fuerza laboral. Los indicadores de los desarrollos posteriores a la crisis incluyen desempleo, austeridad fiscal, ingresos reales per cápita y crédito del sector privado.



Las cuatro economías más perjudicadas a largo plazo fueron (en orden) las de Italia, España, Reino Unido y EE.UU. Después de la crisis, las más golpeadas fueron la de España, EE.UU., Italia y el Reino Unido. La de Alemania fue la menos afectada por la crisis, con Canadá y Japón cerca de ella.



No es de extrañar, entonces, que Canadá, Alemania y Japón hayan permanecido en gran medida inmunes al auge poscrisis del populismo, mientras que EE.UU., el Reino Unido, Italia y España lo han sido menos, aunque los dos últimos lo hayan contenido con relativo éxito.



Por consiguiente, el avance del populismo es comprensible. Pero también es peligroso, a menudo incluso para sus partidarios. Tal como lo señala un reciente informe del Grupo Asesor Económico Europeo (EEAG, por sus siglas en inglés), el populismo puede conducir a políticas extremadamente irresponsables. El impacto de Hugo Chávez en Venezuela es un aleccionador ejemplo. En el peor de los casos, puede destruir instituciones independientes, debilitar la paz civil, fomentar la xenofobia y conducir a la dictadura. Una democracia estable es incompatible con la creencia de que los conciudadanos son "enemigos del pueblo". Debemos reconocer y ocuparnos de la ira que ocasiona el populismo. El populismo es un enemigo del buen gobierno e incluso de la democracia.



Podemos contar una reconfortante historia sobre el futuro. La agitación política que se está viviendo en varias democracias occidentales grandes es, en parte, otro legado de la crisis financiera. A medida que las economías se recuperen y el shock disminuya, puede que la rabia y la desesperación que ocasionaron también desaparezcan. A medida que pase el tiempo, tal vez vuelva la confianza en las instituciones esenciales para el funcionamiento de las democracias, como los parlamentos, las burocracias, los tribunales, la prensa e incluso los políticos. Posiblemente hasta los banqueros se vuelvan populares.



Sin embargo, este optimismo se enfrenta a dos grandes obstáculos. El primero es que los resultados de los disparates políticas pasados todavía están no aparecieron. El divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sigue siendo un proceso con resultados indescifrables. También lo es la elección del presidente Trump. El fin del liderazgo norteamericano es un hecho potencialmente devastador.



El segundo es que algunas de las fuentes de fragilidad, culturales y económicas, a largo plazo -incluyendo la marcada desigualdad y la baja participación en la fuerza laboral que tienen los trabajadores en edad productiva en EEUU- todavía están presentes en la actualidad. Del mismo modo, continúan las presiones para que la inmigración sea sostenida y elevada. No menos importante es la probabilidad de que también aumenten las tensiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población. Por todas estas razones, es extremadamente posible que la ola de ira populista se mantenga.



De ser así, quienes desean oponerse a la creciente oleada del populismo tienen que enfrentarse a sus simplificaciones y mentiras, como lo hizo Emmanuel Macron en Francia. Como él bien sabe, también hay que abordar directamente las preocupaciones que la explican. Las ansiedades culturales son relativamente inmunes a las políticas, excepto sobre la inmigración. Pero las preocupaciones económicas se pueden y se deben afrontar. Por supuesto, los políticos también pueden hacer lo contrario. Eso es lo que está sucediendo en EE.UU. Eso no pondrá fin a la oleada populista, sino que la promoverá. Sin duda alguna, esa es la intención.